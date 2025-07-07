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Общество

ФСБ пригрозила делами о госизмене за участие в фотоконкурсе

2 минуты чтения 14:54

В ФСБ заявили о проведении в России «фейкового псевдопатриотического» фотоконкурса, истинной целью которого якобы является сбор информации о российской инфраструктуре для передачи ее иностранной разведке. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Новосибирской области (АКНО).

В нем говорится, что сотрудниками управления ФСБ по региону было выявлено распространение в Telegram объявлений о проведении конкурса с денежными призами. 

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«Участникам проекта предлагается за финансовое вознаграждение в различных номинациях присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий», — сообщили в ведомстве. При этом там утверждают, что «фактической целью организаторов указанного “проекта” является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации».

В АКНО предупредили, что фотографирование и видеосъемка объектов инфраструктуры для последующей передачи неустановленным лицам являются «недопустимыми», а также напомнили, что российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за передачу иностранной стороне или ее представителям сведений, которые затем могут быть использованы в ущерб безопасности России.

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«За совершение указанных действий, в зависимости от уголовно-правовой квалификации деяния, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, о каком именно конкурсе идет речь и будут ли привлечены к уголовной ответственности те, кто уже успел в нем поучаствовать. 

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