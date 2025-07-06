Два спортсмена погибли от переохлаждения во время забега

В Мурманской области во время проведения трейла (забега по пересеченной местности) «Хибины» погибли два спортсмена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, трагедия произошла из-за «сложных погодных условий». «Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится у него на личном контроле и выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

Самые смертельно опасные озера мира Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки Мир 11 минут чтения

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«На месте происшествия работают следователи следственного управления, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — заявили в Следственном комитете.

По данным следователей, инцидент произошел ранним утром 6 июля. Погибшими оказались жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай Общество 7 минут чтения

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что предварительной причиной смерти спортсменов в Хибинах названо переохлаждение. Отмечается, что участникам забега пришлось преодолевать сложные участки пересеченной местности — по скользким камням и ущелью, покрытому снегом.

По словам ультрамарафонца, участника трейл-забега, имя которого не называется, погодные условия на перевале Рамзая были крайне тяжелыми. Он утверждает, что застал мокрый снег, ветер со скоростью более 20 м/с и температуру около нуля.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что один участник забега в мурманских Хибинах получил травмы и был госпитализирован. Остальные спортсмены были найдены спасателями и успешно эвакуированы с опасного участка, добавили в ведомстве.