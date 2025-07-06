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Общество

Два спортсмена погибли от переохлаждения во время забега

2 минуты чтения 13:07 | Обновлено: 13:08

В Мурманской области во время проведения трейла (забега по пересеченной местности) «Хибины» погибли два спортсмена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис. 

По его словам, трагедия произошла из-за «сложных погодных условий». «Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится у него на личном контроле и выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

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По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

«На месте происшествия работают следователи следственного управления, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — заявили в Следственном комитете. 

По данным следователей, инцидент произошел ранним утром 6 июля. Погибшими оказались жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

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Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что предварительной причиной смерти спортсменов в Хибинах названо переохлаждение. Отмечается, что участникам забега пришлось преодолевать сложные участки пересеченной местности — по скользким камням и ущелью, покрытому снегом.

По словам ультрамарафонца, участника трейл-забега, имя которого не называется, погодные условия на перевале Рамзая были крайне тяжелыми. Он утверждает, что застал мокрый снег, ветер со скоростью более 20 м/с и температуру около нуля.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что один участник забега в мурманских Хибинах получил травмы и был госпитализирован. Остальные спортсмены были найдены спасателями и успешно эвакуированы с опасного участка, добавили в ведомстве.

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