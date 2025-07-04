Бизнес призвали «не дожидаясь закона» менять вывески на английском языке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к российским предпринимателям с призывом не дожидаться вступления в силу закона и уже сейчас начать замену англоязычных вывесок и табличек.

В обращении, опубликованном в телеграм-канале Володина, речь идет о недавно принятом законе о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно этому документу, все надписи на указателях, информационных табличках, афишах и вывесках должны быть на русском языке. Кроме того, употребление иностранных слов и выражений не допускается в рекламе и в названиях жилых комплексов. Правила вступят в силу в марте 2026 года. Однако, по мнению спикера Госдумы, уже сейчас бизнес должен проявить сознательность и заранее подготовиться к новым требованиям.

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«Русский язык отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность», — заявил Володин. Он выразил обеспокоенность тем, что на улицах российских городов по-прежнему преобладают англицизмы, которые, по его словам, не соответствуют ценностям большинства граждан. В качестве аргумента он привел результаты опроса, проведенного в его телеграм-канале, согласно которым россияне хотят видеть вывески и рекламу на русском и других языках народов страны.

Спикер Госдумы похвалил бизнес и власти Краснодара, Ярославля и Магнитогорска, где соответствующие меры начали внедрять еще до официального принятия закона, и призвал остальные регионы последовать их примеру.

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«Если ранее это было призывом и предложением, — которые кто-то слышал, а кто-то нет, — то после принятия федерального закона стало обязанностью», — отметил Володин. По его мнению, Россия остается толерантным государством с одним из самых либеральных законодательств в этой сфере.