Москвичи и жители Чечни спят больше остальных россиян

Среднестатистический россиянин проводит в постели восемь часов и 43 минуты в день, в это число входит сам сон, а также проведенное в кровати время до сна и после пробуждения. Об этом со ссылкой на данные исследования FinExpertiza пишут «Известия».

Больше всех в России в кровати времени проводят жители Чечни — 10 часов и пять минут, на полчаса больше обычного россиянина в постели находятся жители Москвы. Больше девяти часов уделяет сну также население Смоленской области, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Камчатского края. Меньше всего спят в Адыгее (восемь часов и одна минута), а также в Хакасии и Чувашии.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь? Экономика 6 минут чтения

Также исследователи подсчитали среднестатистическое время отдыха россиян — четыре часа и семь минут в день. Жители Чечни отдыхают больше всех в России, на досуг у них уходит 5 часов и 51 минута. В лидерах по этому показателю также Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Меньше всего свободного времени у жителей Чувашии — 3 часа 20 минут, также меньше среднего отдыхает население Якутии, Хабаровского и Камчатского краев и Башкортостана.

Выводы исследователей из FinExpertiza основаны на данных опроса Росстата, в котором приняли участие представители 45 тысяч домохозяйств из всех регионов России. Респонденты также вели дневники и отвечали на дополнительные вопросы о распределении своего времени в течение дня.

Европу накрыло аномальной жарой Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться Мир 6 минут чтения

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что высокие показатели количества свободного времени у жителей регионов Северного Кавказа можно объяснить не только культурными особенностями, но и меньшим количеством крупных промышленных предприятий, а также более высокой долей самозанятых и работающих в семейном бизнесе.

Большое количество времени, которое москвичи выделяют на сон, удивило экспертов — они назвали такой результат «забавным». Доцент кафедры статистики ГУУ Татьяна Першина предположила, что такие данные можно объяснить распространением удаленной работы, которая не требует тратить время на дорогу.