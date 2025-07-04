Европейская молодежь разочаровалась в демократии

Почти каждый второй молодой европеец сомневается в преимуществах демократии, а примерно каждый пятый готов поддержать авторитарный режим. Об этом говорят результаты исследования, проведенного институтом YouGov, которые публикует The Guardian.

Исследование охватило более 6700 респондентов в возрасте от 16 до 26 лет из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Греции и Польши. Согласно результатам, лишь 57% молодых молодых европейцев уверены, что демократия — лучшая форма правления. Этот показатель варьируется от страны к стране: самое низкое доверие к демократии в Польше — всего 48%, во Франции и Испании — около 51–52%, а больше всего верят в демократию молодые жители Германии — 71%.

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При этом 21% респондентов признались, что допускают авторитарное правление «при определенных обстоятельствах». Больше всего таких оказалось в Италии (24%), меньше — в Германии (15%). Во Франции, Испании и Польше — по 23%.

Опрос также выявил, что 48% молодых людей считают, что демократия в их стране находится под угрозой. Особенно остро это ощущают жители Германии, там обеспокоенность таким положением дел выразили 61% респондентов. Экономическое неравенство, усиление правых партий и внешнеполитическая нестабильность — все это, по мнению исследователей, подрывает доверие молодежи к традиционным демократическим институтам.

На фоне геополитических изменений — возвращения Дональда Трампа на президентский пост, усиления Китая и войны в Украине — молодежь все меньше видит Европу как центр мировой силы. Лишь 42% опрошенных включили ЕС в тройку глобальных лидеров. На первом месте в этом списке США (83%), Китай (75%) и Россия (57%).

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Среди других выявленных опросом тенденций — рост поддержки ужесточения миграционной политики (с 26% в 2021 году до 38%) и усиление политической поляризации. Молодые мужчины в Польше и Греции становятся более консервативными, тогда как женщины в Германии, Франции и Италии все чаще называют себя в сторонницами прогрессивных взглядов.