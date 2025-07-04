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Общество

«Недоброжелатели» вскрыли вольеры и выпустили десятки собак из приюта

2 минуты чтения 19:42 | Обновлено: 20:59

В Петрозаводске в ночь на 2 июля неизвестные вскрыли вольеры в приюте «Надежда» и выпустили десятки собак, сообщила группа организации во «ВКонтакте». Волонтер приюта Татьяна рассказала изданию «Подъем», что у учреждения есть «недоброжелатели», которые часто подают на него жалобы.

По словам Татьяны, именно она обнаружила, что собаки убежали, когда утром пришла давать им лекарства. Она рассказала, что смогла найти и рассадить по вольерам почти всех собак, кроме одной. Всего приют содержит около 60 питомцев.

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«После вчерашнего происшествия решили хотя бы камеру поставить. У нас в приюте нет штатных работников, мы все на добровольных началах, поэтому у нас круглосуточного пребывания нет. Днем волонтеры приезжают, каждый в свое время, делают свои дела и уезжают. А ночью у нас все закрыто», — сообщила Татьяна журналистам.

Руководитель приюта Елена Аминьева написала в ВК, что у потерявшейся собаки по кличке Жужа есть инвалидность. «Ей нельзя быть на улице одной. Я ее ходить учила заново, памперсы меняла как своему ребенку. В ней пулевых столько, не сосчитать», — сообщила она в объявлении о пропаже.

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Татьяна рассказала, что сотрудники и волонтеры приюта не написали заявление в полицию в первый день, потому что не сразу поняли, что произошло. Позднее зоозащитники нашли запись с камеры наружного наблюдения на одном из соседних зданий, на которой, по словам Татьяны, видно, как вечером 1 июля к приюту на мопеде подъехал человек, который зашел внутрь и за час выпустил собак. В полтретьего ночи к приюту подъехала еще одна женщина, сказала волонтер.

Татьяна отметила, что у приюта не было подобных ситуаций, при этом в Петрозаводске у него есть «недоброжелатели».

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