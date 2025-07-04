СМИ: Китай собирается не допустить поражения России в войне

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе внешней политики Евросоюза Кае Каллас, что КНР не позволит России проиграть войну против Украины. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ван И, по данным журналистов, рассказал европейским дипломатам, что Китай опасается переключения внимания США на Пекин, и подчеркнул, что КНР не является стороной российско-украинского конфликта. Он опровергнул информацию о том, что Китай поддерживает ведущую войну Россию. Ван И сказал, что если бы Китай делал это, то война «уже давно бы закончилась», пишет SCMP.

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Издание отмечает, что слова Ван И серьезно отличаются от официальной риторики Пекина — публично КНР позиционирует себя в роли миротворца, призывающего Россию и Украину к заключению соглашения, и считающего Москву и Киев своими партнерами. Высказывания Ван И, как сообщает SCMP, вызвали удивление у европейских дипломатов.

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Четырехчасовые переговоры Ван И и Каллас источники сравнили с дебатами, а также «лекциями и историческими уроками» одновременно. Вопрос возможной поддержки России Китаем, как отмечает SCMP, остается одной из наиболее конфликтных точек взаимоотношений КНР и ЕС на протяжении всего полномасштабного вторжения Москвы на территорию Украины. В Европе критикуют Китай за поставку России товаров двойного назначения и за сохранение тесных экономических связей с Москвой.

Журналисты отмечают, что разговор представителей Китая и ЕС был уважительным, однако Ван И заявил, что китайская сторона рассматривает возможность сократить продолжительность планируемого на конец июля саммита «Евросоюз-Китай» до одного дня вместо двух. Это, по замечанию SCMP, может свидетельствовать о недовольстве Пекина риторикой ЕС.