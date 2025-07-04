Россиянам назвали главные причины отказа в шенгенских визах

По официальной статистике ЕС, количество отказов в визе гражданам России в прошлом году сократилось почти в два раза. В 2024 году доля отказов составила 7,5%, тогда как в 2023 году этот показатель был выше — 14,8%. Тем не менее, в получении визы могут отказать, и чаще всего по вине самого заявителя, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наиболее распространенная причина отказа — недостоверные или поддельные документы. Консульства регулярно сталкиваются с фальшивыми справками с работы, поддельными банковскими выписками, несуществующими бронированиями и грубо отредактированными PDF-файлами из Госуслуг. Документы проверяются тщательно: представители дипмиссий могут звонить работодателям, в банки, отели или авиакомпании. Даже простая ошибка или несостыковка может вызвать подозрение, отмечают в АТОР. Если выясняется, что человек не работает там, где указал, или бронь отменена — в визе откажут.

«Из консульства Венгрии могут позвонить в отель, который указан в анкете, и спросить, действительно ли там останавливался такой-то турист из России. Если по каким-то причинам его там не было, то могут аннулировать уже выданную визу», — рассказали АТОР в одной из туристических компаний.

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По данным АТОР, значительная часть отказов связана с сомнительными финансовыми документами. Если у заявителя отсутствует стабильный доход, но на счете лежит крупная сумма, это может вызвать у консульства вопросы о происхождения средств.

Как отмечается, особенно внимательно проверяют фрилансеров, самозанятых и блогеров, не имеющих подтвержденных налоговых отчислений. Также осторожно относятся к одиноким пенсионерам, безработным или людям, не имеющим семьи, недвижимости или других «якорей» в стране. Все это может указывать на потенциальное намерение иммигрировать.

Иногда отказ получают даже те, у кого уже была виза, подчеркивают в АТОР. Это происходит, если она не была использована, либо если въезд в Шенгенскую зону осуществлялся через другую страну, а не через ту, которая выдала визу. Такие нарушения визового режима фиксируются и учитываются при повторной подаче.

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Есть и негласные причины. Например, сотрудникам компаний, попавших под санкции ЕС, нередко отказывают без объяснений. Формально это не указывается в решении, но на практике такие случаи известны, рассказали в АТОР.

Чтобы не столкнуться с отказом, эксперты советуют собирать документы максимально честно, использовать только действующие брони, подтверждать доход официальными справками, и по возможности обращаться за визой через туроператоров, так как у них, как утверждается, ниже процент отказов.