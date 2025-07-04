Эксперты рассказали о выгоде четырехдневной недели для работодателей

Переход на четырехдневную рабочую неделю может положительно сказываться на показателях рабочих коллективов и приводить к тому, что сотрудники берут меньше больничных и отгулов. Об этом со ссылкой на проведенное в Великобритании исследование сообщает CNN.

В нем приняли участие 17 организаций, 12 из которых с ноября прошлого года по апрель 2025 года работали по четырехдневной рабочей неделе, еще пять установили режим работы с девятью рабочими днями за две недели. Как сообщается, все они сохранили этот график после окончания периода тестирования.

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Помимо коммерческих компаний, среди участников эксперимента были также организации, работающие в неправительственном и добровольческом секторах. Всего по сокращенному рабочему графику работали около тысячи сотрудников. Все они получали ту же заработную плату, что и до сокращения рабочего времени. Также был сохранен и объем рабочей нагрузки.

Четыре компании, участвовавшие в исследовании, предоставили данные о своих финансовых показателях. При этом три из них зафиксировали рост выручки год к году. Отчитавшаяся об убытках компания, как отмечает CNN, сравнила свои финансовые показатели не с аналогичным периодом, а данными по шести месяцам, предшествовавшим проведению эксперимента.

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Кроме того, четыре организации сообщили об уменьшении количества больничных и отгулов, взятых сотрудниками во время тестирования. В то же время еще две заявили, что их количество возросло. Авторы исследования отметили, что его результаты пока можно отнести лишь к описательным, но, по их словам, полученные данные все же дают определенное представление о том, как сокращение рабочей недели может влиять на работу организаций.

Журналисты отмечают, что исследования, проведенные ранее в США, Великобритании и Германии, показали, что работники становятся счастливее при переходе на четырехдневную неделю. Однако методология проведения этих исследований критикуется некоторыми специалистами. Так, по их словам, для тестирования часто выбираются компании, в которых такой режим работы заранее воспринимается с энтузиазмом. По мнению экспертов, результаты могли бы быть более объективными, если бы компании-участники таких исследований выбирались случайным образом.