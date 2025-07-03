Опубликованы советы для эффективной работы с ChatGPT

Журналисты Associated Press подготовили материал о том, как правильно формулировать запросы при работе с чат-ботами. Они составили список рекомендаций, используя советы создавшей ChatGPT компании OpenAI, которые должны помочь сделать общение с ИИ более эффективным.
Ключевым издание считает изменение восприятия чат-бота — его не следует путать с поисковой системой от Google, в которой запрос нужно формулировать наиболее общими словами. Они дают читателям несколько советов по тому, как получить желаемый ответ.
Так, чат-боты не стоит просить просто «разработать логотип», потому что они сгенерируют самые общие результаты, которые вряд ли подойдут для использования. Вместо этого журналисты советуют добавить в запрос детали о компании, сфере ее работы и стиле дизайна. При этом уточнения должны быть ясными и недвусмысленными — от их точности зависит качество ответа нейросети.
Полезным окажется и добавление контекста и всей предыстории, почему вы решили обратиться к чат-боту для решения своей проблемы. Associated Press отмечает, что ChatGPT не стоит просить просто составить недельный план поездки в Лондон, потому что в этом городе есть много интересных мест. Результат такого запроса не будет отличаться от того, что вы сами найдете в поисковике или любом путеводителе.
Вместо этого вам стоит написать подробнее о том, в какой компании вы едете, какие типы достопримечательностей вас интересуют, а также уточнить район проживания, ограничения по бюджету, чтобы подобрать отели и рестораны.
ChatGPT умеет подбирать слова и стиль выступления под разные аудитории, которые также можно описать, чтобы получить подходящий для вас результат. Например, сложные научные темы чат-бот может адаптировать для аудитории аспирантов или школьников. Нелишним будет и установить для ИИ ограничение по количеству слов, а также прописать структуру ответа. Так, как считают журналисты, можно серьезно облегчить понимание даже очень сложных тем.