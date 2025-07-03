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Общество

Сотрудникам «КамАЗа» запретили приносить еду на работу

2 минуты чтения 17:55

Сотрудникам компании «КамАЗ» запретили приносить еду на рабочее место. Такое решение объяснили снижением риска возможных диверсий. Об этом пишут «Вести КамАЗа».

Запрет введен «распоряжением об обеспечении биологической и химической безопасности работников», говорится в публикации. Уточняется, что речь идет о «магазинной» еде или заказанной в заведениях общественного питания. При этом еду, приготовленную дома и упакованную в контейнеры, приносить можно.

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По задумке авторов инициативы, такое решение позволит предотвратить потенциальную угрозу массового отравления «с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне специальной военной операции на Украине».

Сотрудники предприятия не впервые сталкиваются с подобным ограничением. В 2012 году им запретили проносить даже личные термосы и контейнеры с обедами. Это было связано с визитом на завод Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра. В объявлении указывалось, что администрация завода будет проводить тщательный досмотр каждого работника. Кроме того, был закрыт проезд на территорию завода на личном транспорте.

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В марте прошлого года рекрутинговый сервис Superjob провел исследование о том, как питаются россияне в рабочее время. Выяснилось, что только 52% граждан предпочитают приносить обеды с собой, 18% питаются в столовой при организации, 8% — выходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны. При этом чаще всего домашнюю еду приносят с собой женщины, а мужчины выбирают альтернативные варианты обеда. Для сравнения — в мае 2022 года любителей домашних обедов, согласно опросам Superjob, среди россиян было больше — 61%.

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