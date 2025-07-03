Сотрудникам «КамАЗа» запретили приносить еду на работу

Сотрудникам компании «КамАЗ» запретили приносить еду на рабочее место. Такое решение объяснили снижением риска возможных диверсий. Об этом пишут «Вести КамАЗа».

Запрет введен «распоряжением об обеспечении биологической и химической безопасности работников», говорится в публикации. Уточняется, что речь идет о «магазинной» еде или заказанной в заведениях общественного питания. При этом еду, приготовленную дома и упакованную в контейнеры, приносить можно.

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По задумке авторов инициативы, такое решение позволит предотвратить потенциальную угрозу массового отравления «с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне специальной военной операции на Украине».

Сотрудники предприятия не впервые сталкиваются с подобным ограничением. В 2012 году им запретили проносить даже личные термосы и контейнеры с обедами. Это было связано с визитом на завод Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра. В объявлении указывалось, что администрация завода будет проводить тщательный досмотр каждого работника. Кроме того, был закрыт проезд на территорию завода на личном транспорте.

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В марте прошлого года рекрутинговый сервис Superjob провел исследование о том, как питаются россияне в рабочее время. Выяснилось, что только 52% граждан предпочитают приносить обеды с собой, 18% питаются в столовой при организации, 8% — выходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны. При этом чаще всего домашнюю еду приносят с собой женщины, а мужчины выбирают альтернативные варианты обеда. Для сравнения — в мае 2022 года любителей домашних обедов, согласно опросам Superjob, среди россиян было больше — 61%.