Пользовали TikTok начали спорить из-за «слепоты во времени»

Видео о «слепоте во времени», имеющемся у людей с СДВГ расстройстве, становятся популярными в социальной сети TikTok. Пользователи используют этот термин в качестве «модного словечка» и спорят о реальности его существования, сообщает The Guardian.

«Слепотой во времени» с 1997 года называют сложности с восприятием времени — из-за них возникают трудностями в управлении своим поведением. Однако некоторые пользователи TikTok считают, что часто опаздывающие люди используют этот термин для оправданий.

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Издание отмечает, что некоторые люди действительно плохо планируют свое расписание, но страдающие «слепотой во времени» отличаются от них тем, что часто не могут оценить, сколько времени у них займет решение той или иной задачи.

При этом проникновение медицинской терминологии в контент, распространяемый в социальных сетях, вызывает раздражение у их пользователей, отмечает The Guardian. Недовольные опозданиями знакомых комментаторы в ответ на предложения разработать специальные приспособления для людей, испытывающих трудности с управлением своим временем, советуют им пользоваться им часами и будильниками.

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Вызывает споры и стремление университетских преподавателей предоставлять студентам дополнительное время для сдачи домашних заданий. «Любой студент, вне зависимости от способностей, который не научился приходить вовремя и сдавать задания, не готов к работе в большинстве сфер», — цитируют журналисты один из комментариев.

Дэвид Гудман из Университета Джонса Хопкинса в разговоре с журналистами отметил, что на данный момент в научном сообществе нет консенсуса по вопросу о том, стоит ли считать «слепоту во времени» формой расстройства, требующей предоставления особых условий. Он считает, что миру еще предстоит решить является ли это явление объяснением или оправданием поведения человека.