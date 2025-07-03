Российские политзаключенные обратились к мировым лидерам

Агентство Reuters опубликовало открытое письмо к мировым лидерам, которое подписали 11 российских политзаключенных. Они призвали создать условия для освобождения заключенных, отбывающих сроки по политическим статьям, а также провести обмен военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».

«Нас не менее 10 тысяч — российских политзаключенных и украинских гражданских заложников. Нас всех наказывают за одно — за то, что мы занимаем гражданскую позицию. В сегодняшней России понятия справедливости и беспристрастности отсутствуют; любой, кто осмеливается мыслить критически, может оказаться за решеткой», — говорится в письме.

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Его авторы напомнили, что российские власти стали ужесточать законодательство, «направленное на искоренение любого инакомыслия» и предусматривающее за это суровое наказание, с 2012 года. В том году Владимир Путин избрался на президентский пост в третий раз, а срок его полномочий был увеличен с четырех лет до шести.

В письме говорится, что с 2018 по 2022 год в России приняли как минимум 50 репрессивных законов, а после начала полномасштабного вторжения в Украину — еще не менее 60. При этом тем, кого преследуют по политическим мотивам, не выносят оправдательных приговоров и назначают многолетние тюремные сроки.

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«Здоровье и жизнь заключенных находятся под угрозой, пытки и давление в отношении них чаще всего не расследуются и не наказываются. Политзаключенные чаще других содержатся в более жестких условиях, лишены возможности условно-досрочного освобождения и законных смягчений режима содержания. Распространенной стала практика возбуждения дополнительных уголовных дел по доносам других осужденных», — сказано в письме.

Помимо обменов, авторы письма призвали освободить политзаключенных, чья жизнь находится под угрозой. Они обратились к представителям демократических стран поддержать борьбу россиян с режимом, а также призвали СМИ освещать деятельность таких людей.

Письмо подписали Алексей Горинов, Анна Архипова, Владимир Домнин, Борис Кагарлицкий, Дарья Козырева, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Трофимов, Илья Шакурский, Александр Шестун, Артем Камардин и Азат Мифтахов.