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Общество

Эксперты назвали первые 10 минут после пробуждения определяющими остальной день

2 минуты чтения 00:46 | Обновлено: 00:47

37% участников опроса исследовательского центра Talker Research рассказали, что они понимают, будет ли у них хороший или плохой день, по первым 10 минутам после пробуждения по утрам. Половина опрошенных заявила, что  утро играет «главную» роль в определении того, как пройдет остальная часть их дня. Об этом сообщает Study Finds.

В исследовании приняли участие две тысячи взрослых американцев в период с 16 по 22 мая 2025 года. Результаты показали, «насколько хрупким является наш ежедневный баланс», отмечает портал. Так, треть респондентов заявила, что их утро может испортить пропуск рутинных действий, например, чистки зубов.

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Исследование также показало, что утренняя рутина занимает в среднем около получаса. У 65% опрошенных в нее входит чистка зубов, а также питье воды (60%), приготовление свежего кофе или чая (51%), протирание глаз (48%), просмотр пропущенных уведомлений (40%) и растяжка (38%).

При этом испортить дальнейший день может даже нарушение привычной последовательности действий. «Очевидно, что «встать с той ноги» — это больше, чем просто оборот речи. То, как мы проводим эти первые несколько минут утра, имеет решающее значение для того, чтобы остальная часть нашего дня прошла по правильному пути», — отмечает Арин Шульц, директор по развитию в Naturepedic, заказавшей исследование.

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В исследовании сказано, что разные поколения по-разному ведут себя утром. Так, в среднем человеку нужно 25 минут на то, чтобы проснуться, однако поколению бэби-бумеров достаточно 19 минут, а миллениалам нужно 29 минут.

Также исследователи выявили факторы, которые помогают сделать утро идеальным. Ими оказались завтрак в ранние часы, поддержание свежего воздуха, употребление воды в таком же размере, как кофе или чая, растяжка, принятие теплого или прохладного душа, занятия спортом перед работой и трата менее 10 минут на телефон. Кроме того, большинство респондентов связали хороший день с хорошим сном ночью.

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