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Общество

Поездка из Москвы в Петербург сократится до двух часов 15 минут

2 минуты чтения 12:41

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до двух часов 15 минут после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которое запланировано на 2028 год. Об этом вице-премьер Виталий Савельев заявил вчера на совещании членов правительства с Владимиром Путиным.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», сейчас самая быстрая поездка между Москвой и Санкт-Петербургом на «Сапсане» занимает около четырех часов.

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Савельев рассказал, что до конца 2028 года на новом маршруте появится 28 поездов, а до 2030 года планируется поставка 43 высокоскоростных составов. По словам вице-премьера, максимальная скорость поездов будет составлять 400 километров в час, а при движении по маршруту они будут разгоняться до 360 километров в час. По его подсчетам, время в пути между Москвой и Петербургом должно сократиться до двух часов 15 минут.

Савельев ожидает, что годовой пассажиропоток между городами после открытия ВСМ вырастет до 23 миллионов человек. Сейчас, по данным Минтранспорта, он составляет около пяти миллионов пассажиров.

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Министр транспорта Роман Старовойт ранее заявил, что «Сапсаны» снимут с маршрута Москва — Санкт-Петербург во втором квартале 2028 года. Он отметил, что поезда, которые до 2022 года поставляла в Россию немецкая компания Siemens, имеют срок службы до 30 лет, поэтому их можно будет использовать на направлениях из Москвы до Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода «и других».

По данным «Коммерсанта», билет на высокоскоростной поезд будет стоить около 10 тысяч рублей. Издание отмечает, что это выше, чем цена авиабилета и стоимость проезда на «Сапсане».

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