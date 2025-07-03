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Общество

Синоптик предупредил о первом за 160 лет июльском наводнении в Петербурге

2 минуты чтения 16:34 | Обновлено: 16:42

В пятницу, 4 июля, в Санкт-Петербурге ожидается наводнение из-за сильного западного ветра, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в Петербурге за всю историю наблюдений было лишь одно июльское наводнение, которое произошло 12 июля 1865 года.

Колесов предупредил, что в сторону Санкт-Петербурга со стороны Финляндии и Карелии движется «достаточно активный» циклон с большими перепадами атмосферного давления, переносящий холодные воздушные массы. Из-за траектории циклона может начаться наводнение, объяснил синоптик.

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Главный синоптик Петербурга отметил, что сильный западный ветер редко наблюдается в летний период, если не учитывать шквалы. «160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — написал Колесов.

Согласно прогнозу, ветер начнет усиливаться в пятницу утром и будет сохраняться в течение дня, а к ночи он будет ослабевать. На Финском заливе и Невской губе ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, что создаст нагон воды к Санкт-Петербургу. В самом городе порывы ветра также могут достигать 20 метров в секунду.

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Наводнение начнется в 6-9 часов утра 4 июля, полагает Колесов. К середине дня вода поднимется до 170-190 сантиметров, а у водомерного поста около Горного института уровень воды может подняться до 130-140 сантиметров. Администрация Дамбы Санкт-Петербурга предупредила, что из-за угрозы наводнения вечером 3 июля будут закрыты затворы Комплекса защитных сооружений в Финском заливе.

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