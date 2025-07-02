Поправляющие свое благосостояние зумеры начинают больше пить

Распространенное мнение о том, что представители поколения Z пьют меньше алкоголя из-за изменившихся привычек поведения в обществе, может быть неверным. Новое исследование показывает, что зумеры начали пить больше после того, как их благосостояние начало улучшаться, сообщает Financial Times со ссылкой на его авторов.

По данным организации IWSR, зумеры стали поколением, чье потребление алкоголя в последнее время росло больше всего — сейчас употребление спиртных напитков в течение последних шести месяцев признали 73% зумеров, два года назад их было 66%. Эксперты связывают это с тем, что все больше представителей поколения Z наращивают свои доходы.

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Выводы IWSR получены в результате проведения опроса, охватившего более 26 тысяч человек на 15 крупнейших рынках употребления алкогольных напитков. Исследователи утверждают, что зумеры стали самым быстрорастущим поколением в вопросе употребления алкоголя, обогнав миллениалов, поколение X и бумеров.

При этом рынок алкоголя продолжает падать — в 2024 году объем продаж спиртных напитков в мире снизился на 2%, в 2023 году также было зафиксировано падение на 1%. Журналисты отмечают, что это явление связано со снижением продаж в Китае, США и Европе, которое не компенсируется даже ростом на развивающихся рынках Бразилии, Мексики и Индии.

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IWSR также отмечает, что потребление алкоголя незначительно снизилось среди бумеров — за два года доля представителей этого поколения, которые регулярно выпивают спиртные напитки, снизилась на 1%.

Работающие на рынке алкогольных напитков компании стремятся компенсировать падение продаж инвестициями в безалкогольные или слабоалкогольные продукты, а также в расширение производства премиальных напитков. Они опираются на гипотезу о том, что люди во всем мире готовы употреблять более дорогие напитки, но в меньшем количестве.