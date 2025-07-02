Роскомнадзор заблокировал сайт с декларациями российских чиновников

Федеральная служба по надзору в сфере связи внесла страницу проекта «Декларатор» в реестр запрещенных сайтов, обратил внимание «Холод». Ранее РБК сообщил, что Советский районный суд Астрахани в мае вынес определение о блокировке домена declarator.org в качестве предварительной меры после того, как прокуратура региона подала иск с просьбой ограничить доступ к сайту из-за распространения персональных данных чиновников без их согласия.

Согласно исковому заявлению прокуратуры, с которым ознакомился РБК, ведомство попросило заблокировать «Декларатор» из-за того, что он «обрабатывает и распространяет для неопределенного круга лиц персональные данные без согласия их субъектов». Прокуратура указала, что закон «О противодействии коррупции» требует размещать сведения о доходах и имуществе чиновников на официальных сайтах, а также предоставлять их СМИ по запросу, при этом «Декларатор» не входит в перечень ресурсов, на которых могут быть размещены такие данные.

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«В целях защиты института государственной власти Российской Федерации и прав неограниченного круга лиц от дискредитации неофициального информационного источника, осуществляющего необоснованное распространение данных, подлежащих особому порядку раскрытия, прокуратурой области инициировано направление настоящего административного искового заявления», — цитирует РБК заявление астраханской прокуратуры.

Советский районный суд пока не вынес окончательное решение, однако, по данным РБК, согласился с доводами прокуратуры и определил заблокировать «Декларатор» на время рассмотрения административного иска.

Координатор проекта «Декларатор» Иван Лузин заявил РБК, что вся информация на сайте проекта была взята из открытых источников, а декларации были опубликованы законно. «Наша позиция в том, что эта информация общественно значимая, она публикуется в силу закона, и она должна распространяться, быть доступной максимальному числу людей. И, соответственно, именно этим распространением и прозрачностью работы органов власти и людей, которые в них работают, мы и занимаемся», — сказал Лузин.

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На сайте «Декларатора» сказано, что проект собрал информацию об 1,3 миллиона людей. Создатели проекта со ссылкой на закон «О персональных данных» подчеркивают, что согласие на использование персональных данных не требуется, если они были раскрыты в соответствии с федеральными законами. «Проект «Декларатор» не обязан получать согласие на обработку персональных данных, т.к. использует только открытые и законные источники», — сказано на сайте.

По данным «Декларатора», многие пользователи в России не могут открыть их сайт без VPN. Проект заявил, что продолжит собирать информацию о доходах чиновников и делать ее доступной, в том числе через телеграм-бот.