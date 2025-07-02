Российские власти сравнили Армению с Украиной

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») сравнил политику армянских властей с действиями украинского руководства до конфликта с Россией. А глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин увидел в последних действиях армянских властей происки западных спецслужб.

По словам Журавлева, запрет российских телепередач, давление на Армянскую Апостольскую Церковь и разгон оппозиции выглядят как повторение украинского сценария.

«Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина. Борьба с канонической церковью, разгром оппозиции, теперь — запрет российских телеканалов. И это лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство», — сказал Журавлев в комментарии РИА «Новости».

Он утверждает, что власти Еревана якобы создают «информационный вакуум», в котором может быть навязан «единый телемарафон», формирующий искаженную картину реальности. По мнению депутата, подобная политика может подтолкнуть страну к серьезному противостоянию с Россией.

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«Пример такого зомбирования у всех перед глазами — киевский режим именно таким образом столкнул страну в пучину военного противостояния с Россией», — заявил он, добавив, что «у армянского народа еще есть возможность не наступать на те же грабли».

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что действия Армении направлены «на разжигание вражды» между российским и армянскими народами.

«Все мы выросли и продолжаем жить с настроением давнишней дружбы между российским и армянским народами. Кто-то в Армении затевает затяжную игру с непонятной целью, хотя она в общем понятна политикам, но общественному мнению России она непонятна — воспитывать вражду между армянами и россиянами», — отметил сенатор в комментарии News.ru.

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Он обвинил в ухудшении отношений третью сторону: «Похоже, кому-то из западных спецслужб удается это сделать». Карасин также призвал общественность Армении «насторожиться», чтобы не произошло «трагедийного развития событий».

Заявление российских политиков прозвучали после того, как спикер парламента Армении Ален Симонян предложил рассмотреть прекращение вещания российских телеканалов в стране. Он назвал кремлевских пропагандистов «дегенератами», которые вмешиваются во внутренние дела страны.

В Армении в настоящее время ведется ретрансляция таких российских каналов, как «Первый канал», РТР-Планета, «Культура», а также телеканала «Мир». В конце марта прошлого года армянская телевизионная сеть прекратила трансляции программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».