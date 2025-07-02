Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 2 июля приговорил к трем годам колонии сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается в телеграм-канале Свердловской прокуратуры.

Обвинение запрашивало для него четыре года лишения свободы.

«Суд назначил Владимиру Бурдину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении ведомства.

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Суд постановил, что в ноябре 2024 года Бурдин во время совместного распития алкогольных напитков и после словесного конфликта ударил знакомого ножом в живот, ранив его в области передней брюшной стенки, после чего пострадавшего госпитализировали.

Сам Бурдин не признал свою вину и объяснил, что по просьбе одного из свидетелей дал ложные показания из чувства ложной солидарности, сообщала ранее пресс-служба судов Свердловской области.

Владимир Бурдин находился под стражей с ноября 2024 года. В январе 2025 года Верх-Исетский суд продлил ему арест до 11 февраля. Ранее музыкант уже привлекался к ответственности по аналогичному делу: в 2017 году он напал с ножом на посетителя супермаркета. Тогда Лефортовский суд Москвы направил его на принудительное лечение.

Сам Бурдин утверждал, что конфликт начался у входа в магазин, где трое мужчин, по его словам, начали оскорблять и хватать его жену. Внутри супермаркета, по его версии, один из них стал угрожать паре убийством. После этого он взял нож в хозяйственном отделе и ударил нападавшего в живот. Музыкант утверждал, что пострадавший оказался бойцом спецназа.

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Владимир Бурдин был одним из основателей группы «Смысловые галлюцинации» и участвовал в ее составе с 1989 по 1993 год. Песня группы «Вечно молодой, вечно пьяный» вошла в саундтрек к фильму «Брат-2».