СМИ назвали Одессу и Харьков следующими в списке целей Путина

Одесса и Харьков названы следующими целями Владимира Путина, который ставит своей задачей полное «уничтожение Украины». Россия может начать наступление на эти города, пока страна находится в «критическом состоянии» из-за перегрузки систем противовоздушной обороны, а мировое внимание отвлечено войнами на Ближнем Востоке. Об этом пишет международный обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, после 12-дневной войны Израиля с Ираном сложилось мнение, что конфликт закончился унижением не только для Исламской Республики, но и для России, которая не предприняла никаких действий в поддержку верного союзника и при этом потеряла важного поставщика беспилотников. Однако такое восприятие глубоко ошибочно как с точки зрения приоритетов Владимира Путина, так и временных рамок его внешней политики.

Война превратила Украину в полигон оружия будущего Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам Мир 7 минут чтения

Отмечается, что еще год назад такая ситуация могла серьезно навредить военным усилиям Москвы в Украине, но сейчас Россия производит собственные аналоги иранских беспилотников Shahed. Чемпион утверждает, что «уничтожение украинского государства» для Путина стоит выше любых других внешнеполитических задач, будь то на Ближнем Востоке или в других регионах. В этом контексте американо-израильская атака на Иран стала для России скорее выгодой.

Так, в широком смысле слова, начало еще одной войны на Ближнем Востоке отвлекло внимание, энергию и ресурсы от Украины, оставив Путину свободу действий. Даже на саммите НАТО на прошлой неделе обещание значительно увеличить расходы на оборону до уровня, оправданного исключительно угрозой со стороны России, отошло на второй план.

Воспользовавшись ослаблением внимания Запада, Россия усилила ракетные и беспилотные удары по Украине. Так, в ночь на воскресенье, 29 июня, по Украине был нанесен крупнейший с начала войны воздушный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, в атаке участвовали 477 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, семь баллистических ракет «Искандер-М», четыре ракеты «Кинжал», 41 крылатая ракета Х-101, пять крылатых ракет «Калибр» и три зенитные ракеты С-300.

Во время отражения атаки был сбит украинский истребитель F-16, который участвовал в уничтожении российских беспилотников. Пилот, Максим Устименко, погиб, сообщили в Воздушных силах Украины.

«Без сомнений, следующими в списке будут Одесса и Харьков — и его масштаб и границы будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых издержках», — утверждает обозреватель.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России» По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка Мир 5 минут чтения

Сокращение западных поставок систем ПВО делает Украину особенно уязвимой перед массовированными ударами. Как отмечает Bloomberg, в случае, если у Киева иссякнут перехватчики, Россия впервые сможет добиться господства в воздухе над всей территорией страны. Это приведет к разрушению оборонительных линий и массированным авиаударам по позициям украинских войск, аналогично тому, как израильская авиация действовала в Иране.



