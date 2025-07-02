Источники рассказали о царящем хаосе в Белом доме при Трампе

Президент США Дональд Трамп проводит встречи в Овальном кабинете в неформальной обстановке, где обсуждение секретных тем может прерываться телефонными звонками, визитами помощников и даже появлением посторонних — как это произошло на совещании с военными по проекту истребителя F-47, сообщает NBC.

Во время обсуждения нового стелс-истребителя F-47 с участием военных Дональд Трамп неожиданно прервал встречу: в комнату вошел глава Meta Марк Цукерберг. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, чиновники, обеспокоенные отсутствием у него допуска, попросили его подождать снаружи.

Позже в кабинет зашла молодая помощница, показала президенту что-то на ноутбуке и вышла. Телефон Трампа за время встречи звонил несколько раз. Участники совещания, рассчитывавшие на конфиденциальность, были озадачены и обеспокоены, обсуждая между собой, не произошло ли утечки чувствительной информации.

По словам одного высокопоставленного чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, Трамп называет Овальный кабинет «Гранд-Сентрал» (Grand Central Terminal на Манхэттене — известнейший вокзал в Нью-Йорке) из-за постоянного потока посетителей. Один из участников встречи назвал обстановку «странным миром» — в оригинале это звучало, как bizarro world — вымышленная планета, появляющаяся в американских комиксах, издаваемых DC Comics.

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Разные помощники пытались навести порядок, но с ограниченным успехом. Трамп предпочитает действовать по-своему: звонит кому хочет, принимает тех, кого пожелает. По словам американского чиновника, он может прервать встречу и позвонить другу. Министры нередко просто «тусуются» в коридорах, чтобы не пропустить решения. Так, Один из посетителей Белого дома сказал: «Никто не хочет пропустить момент, когда что-то решается».

Совещания часто переходят одно в другое. По словам источника, если вы пришли на встречу по вопросам готовности к ЧС, а следующее совещание — по другой теме, Трамп может сказать: «Останьтесь».

Сторонники считают, что такой стиль приносит результат. В качестве примера они приводят принятие законопроекта о снижении налогов и борьбе с нелегальной миграцией или организацию перемирия между Израилем и Ираном. Но бывшие и действующие чиновники предупреждают: это мешает министрам управлять ведомствами, а поток непроверенной информации от друзей может искажать политику.

NBC News опросил более десятка действующих и бывших чиновников, законодателей и союзников Трампа. Они отметили — главное отличие этого Белого дома в неформальности. Один из бывших сотрудников Совета нацбезопасности США с удивлением вспоминал, как часто встречал вице-президента Джей Ди Вэнса возле кофемашины рядом с Овальным кабинетом. По его словам, Вэнс нередко стоял с чашкой кофе в руке или перекусывал печеньем, которое лежало на общем столе для гостей. Эта непринужденная сцена, по мнению источников, как нельзя лучше иллюстрирует атмосферу неформальности, царящую в Белом доме при Трампе.

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Сенатор-республиканец вспомнил, как Трамп отвел его и других к месту, которое назвал «комнатой Моники Левински», где теперь хранятся кепки и футболки MAGA. По его словам, «Трамп делает, что хочет, и его команда ему это позволяет».

Министры теперь постоянно бывают в Белом доме, хотя раньше предпочитали работать в ведомствах. Госсекретарь Марко Рубио совмещает должности главы внешнеполитического ведомства и советника по нацбезопасности. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Ховард Лутник также частые гости. Один из чиновников отметил, что Лутник «появляется быстро, а уходит неохотно».

Нынешний руководитель аппарата Сузи Уайлс — пятая на этом посту при Трампе. Президент называет ее «Ледяной девой». Ее заслуга — в том, что она помогает уравновесить импровизационный стиль Трампа с минимальным порядком. По словам бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, она — лучший глава аппарата из всех, кто был у Трампа. «Она присутствует практически на каждой важной встрече. Она сидит там, делает заметки и знает, чего хочет добиться президент, и делает это», — рассказал он.

Телефон остается любимым инструментом президента. Он может позвонить главе UFC Дане Уайту или Руперту Мердоку: «Давайте позвоним Руперту, Fox сегодня меня мочит», — может сказать он. Источники утверждают, что Трамп обсуждал с Мердоком, в том числе, конфликт между Израилем и Ираном.