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Общество

Новинки автопрома «объехали» Россию

2 минуты чтения 14:04

В России резко сократилось число новых моделей автомобилей. Если в первой половине 2024 года на рынок вышло более сотни новинок, то за аналогичный период 2025 года — лишь около двадцати. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, автопроизводители стали осторожнее подходить к выводу новых моделей, а часть компаний и вовсе отказалась от вывода машин на российский рынок.

Снижение активности объясняется падением продаж. Так, в мае рынок просел на 28% по сравнению с маем прошлого года, а за январь–май — на 26%, до 440 тысяч проданных легковушек. Прогнозы остаются пессимистичными: «Автостат» ожидает снижение рынка на 10–20%, Ассоциация европейского бизнеса — на 15%.

Продажи новых моделей, представленных в 2025 году, оказались неравномерными. У Chery Tiggo 7L, появившегося в апреле, уже более 2600 проданных машин — результат достойный, учитывая общую стагнацию. Среднеразмерный Haval H7 разошелся тиражом в 1216 штук, Tank 400 — в 769, GAC GS4 — 306. За один месяц с конца мая было продано 238 кроссоверов Omoda C7.

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Однако другие марки стартовали куда скромнее. Южнокорейский бренд KGM, заявившийся сразу с четырьмя моделями, сумел реализовать лишь 137 автомобилей к концу июня. Схожая ситуация у ROX 01 (87 проданных гибридов) и Bestune T90 (50 автомобилей).

По словам гендиректора компании Frank Auto Ирины Франк, период активного замещения ушедших западных брендов китайскими моделями завершился. Импортеры стали действовать избирательнее и сосредоточились на продвижении уже присутствующих моделей. Сейчас рынок показывает спад, и производителей интересует не массовость, а рентабельность.

Ключевым фактором успешных продаж эксперты называют узнаваемость бренда. Chery, Haval, Tank и Omoda уже хорошо известны в России. Напротив, KGM, ROX и Bestune — для покупателя новые и непонятные. «Имя» и доверие приходится завоевывать, но при этом KGM, например, предлагает автомобили по цене в полтора-два раза выше, чем у конкурентов из Китая. Даже существенные скидки — до миллиона рублей — не решают проблему.

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Отсутствие широкой дилерской и сервисной сети у новых игроков также снижает привлекательность. А выход на рынок с запозданием, когда ключевые ниши уже заняты, и вовсе сводит их шансы к минимуму.

Успех Chery Tiggo 7L, Omoda C7 и Exlantix ET эксперты объясняют правильным позиционированием и сбалансированными ценами. Провалы KGM, Bestune и других — результат слабого бренда, отсутствия предложения «под ключ» и переоценки собственных амбиций.

По оценке экспертов, в 2025 году в России появится не более 40–50 автомобильных новинок, включая модели российских производителей и рестайлинги. И, похоже, это будет новая норма для рынка, который окончательно перестал быть экспансивным и вернулся к сдержанному росту и борьбе за конкретного покупателя.

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