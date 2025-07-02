Ученые создали сохраняющую холод в зданиях краску с помощью ИИ

Ученые из Китая, США, Швеции и Сингапура с помощью искусственного интеллекта создали формулу краски, которая может сохранять прохладу внутри здания. Это может уменьшить эффект «теплового острова» в городах и сократить счета за использование кондиционеров, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, новые покрытия могут поддерживать температуру зданий на 5–20 градусов Цельсия ниже, чем обычная краска после воздействия полуденного солнца. Их также можно наносить на автомобили, поезда, электрооборудование и другие объекты, которым требуется охлаждение.

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Полученная с помощью ИИ краска лучше отражает солнечные лучи и выделяет тепло. Ученые подсчитали, что нанесение такой краски на крышу четырехэтажного жилого дома может сэкономить электроэнергию, эквивалентную 15,8 тысяч киловатт-часов в год в жарком климате, как в Рио-де-Жанейро или Бангкоке. Если краску нанести на тысячу жилых домов, это сэкономило бы достаточно электроэнергии для питания более 10 тысяч кондиционеров в течение года.

«Наша система машинного обучения представляет собой значительный скачок вперед в разработке тепловых мета-излучателей. Автоматизировав процесс и расширив пространство проектирования, мы можем создавать материалы с превосходными характеристиками, которые ранее были немыслимы», — рассказал соавтор исследования Юэбин Чжэн.

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По его словам, использование ИИ помогло ученым выполнить рассчитанную на месяц работу за несколько дней и получить результаты, которых они вряд ли бы достигли методом проб и ошибок.

The Guardian отмечает, что эта работа является очередным примером использования ИИ в науке. Так, в прошлом году британская компания MatNex использовала ИИ для создания нового типа постоянного магнита, используемого в двигателях электромобилей.