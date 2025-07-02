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Общество

Опубликован рейтинг самых комфортных городов для жизни с собакой

2 минуты чтения 10:30 | Обновлено: 11:21

К международному дню собак, который отмечается второго июля, эксперты выяснили, в каких российских городах лучше всего развита инфраструктура для жизни с питомцем. Результаты исследования, подготовленного сервисом геоаналитики 2ГИС Про, публикует «Москва 24».

Третью строчку рейтинга, по данным телеканала, занимает Красноярск, где 45% горожан живут в 15-минутной пешей доступности от хотя бы одной ветклиники, зоомагазина, площадки для выгула собак и дог-френдли кафе.

На втором месте Екатеринбург — здесь необходимая для питомцев инфраструктура в пешей доступности есть у 47% жителей.

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А возглавляет топ самых комфортных городов для владельцев собак Москва. Большинство столичных жителей (88%) могут за 15 минут пешей прогулки оказаться с питомцем на приеме у ветеринара, в дог-френдли заведении, зоомагазине или на специализированной площадке для выгула. При этом в 43 районах Москвы из 132 необходимая инфраструктура находится в 100% пешей доступности. Лидируют по комфортности Тверской, Таганский и Дмитровский районы, а также Проспект Вернадского, Братеево и Новогиреево.

В столице есть и не очень удобные для жизни с собакой районы, где в пешей доступности от необходимой инфраструктуры живет не более 70% населения, отмечается в исследовании. Это, прежде всего, Троицкий и Новомосковский административные округа, а также Западное Бирюлево, Восточное Измайлово, Метрогородок, Лианозово и Нижегородский. Чуть лучше, согласно данным исследования, ситуация в районах Кунцево, Головинском, Ярославском, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Люблино и Измайлово.

При этом по количеству заведений общепита, где приветствуют посетителей с собаками, Москва занимается только третье место. Больше всего кафе и ресторанов со статусом «дог-френдли» работают в Краснодаре (18,9%) и Санкт-Петербург (17,6%), выяснили аналитики.

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Несмотря на общую тенденцию к формированию удобной городской среды для жителей с питомцами, есть и новые ограничения. Так, по данным РИА «Новости», с первого сентября этого года посетителям оборудованных пляжей в России запретят приводить с собой домашних животных. Исключение сделано только для собак-поводырей.

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