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Общество

Ученые научились производить топливо с помощью микроводорослей

2 минуты чтения 10:05

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали технологию переработки промышленных отходов в биотопливо с помощью микроводорослей. Результаты своей работы, как пишет РИА «Новости», они опубликовали в журнале International Journal of Hydrogen Energy.

Суть технологии заключается в пропускании промышленных выбросов через водоем, населенный определенным видом водорослей. Растения поглощают содержащийся в них углекислый газ и образуют биомассу, которую затем методом темной ферментации перерабатывают в перспективный вид топлива — биоводород.

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«Будущее устойчивой энергетики — не в борьбе с природой, а в сотрудничестве с ней. Микроводоросли — это крошечные союзники, способные преобразовать промышленные отходы в чистую энергию. В этой работе мы показали, что на стыке биотехнологий и экологии рождаются решения, которые действительно могут изменить мир», — рассказала профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Наталья Политаева.

По ее словам, полученный по новой технологии биоводород можно использовать в самых разных целях, например, для получения электроэнергии и тепла на производстве или в качестве биотоплива для автомобилей.

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Ученые полагают, что источником сырья для производства топлива по новой технологии могут стать угольные электростанции. «Угольная станция мощностью 500 мегаватт выбрасывает 11,4 тысячи тонн углекислого газа в день. Интеграция нашей схемы позволяет не просто снизить штрафы за эмиссии, но и превратить отходы в ценное топливо», — отметила инженер учебной лаборатории инженерной экологии и мониторинга Ксения Вельможина.

Она подчеркнула, что использование разработанной в СПбПУ технологии может повысить энергоэффективность предприятий на 20–30%.

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