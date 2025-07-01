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Общество

Стоимость транспортных документов для россиян захотели поднять в 2-3 раза

2 минуты чтения 09:01

С 1 сентября 2025 года в России планируется существенное повышение ряда транспортных госпошлин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина, согласованный с профильными ведомствами.

Согласно документу, стоимость получения водительских прав увеличится в два раза: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить четыре тысячи рублей, а за современное пластиковое — шесть тысяч. В последний раз эти сборы пересматривали 11 и семь лет назад соответственно. Международные водительские права также подорожают — с 1600 до 3200 рублей.

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Цена за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет на 50% — до 1200 рублей. Внесение изменений в ПТС теперь будет стоить 525 рублей (вместо 350).

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе подорожает втрое — с 500 до 1500 рублей. За пластиковый вариант придется заплатить 4500 рублей вместо нынешних 1500.

Номера на автомобили также станут дороже: их выдача обойдется в три тысячи рублей вместо двух тысяч. За регистрационные знаки для прицепов и мотоциклов нужно будет заплатить 2250 рублей вместо 1500.

В три раза возрастет и госпошлина за свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности — с 1500 до 4500 рублей.

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Разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля подорожает с тысячи до трех тысяч рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 2250 рублей (против прежних 1500), а его продление — 1500 рублей вместо тысячи. Транзитные номера тоже вырастут в цене: бумажные — с 200 до 300 рублей, металлические — с 1600 до 2400 рублей.

По оценке Минфина, пакет повышений, вступающих в силу с сентября 2025 года, сможет приносить государству ежегодно дополнительные 6–8 миллиардов рублей. Сколько сейчас транспортные сборы и пошлины, которые платят автовладельцы, приносят в бюджет — неизвестно, отдельной расчетной суммы пока нет.

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