Регулярные бьюти-процедуры связали со снижением тревожности у женщин

Аналитики бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» и сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» выявили связь между бьюти-рутиной и улучшением психологического состояния женщин. Так, согласно исследованию, регулярные процедуры по уходу за собой снижают тревожность у каждой пятой россиянки. Об этом со ссылкой на результаты пишут «Лента.ру» и телеграм-канал «Кровавая барыня».

Отмечается, что аналитики провели опрос среди 2500 женщин со всей России. Результаты показали, что более половины респонденток (57%) после бьюти-процедур ощущают заботу о себе и внутренний комфорт. При этом 55% отмечают рост уверенности в себе, а для 30% уход за собой — способ собраться и подготовиться к рабочему дню.

Согласно опросу, 22% женщин после бьюти-рутины чувствуют снижение тревожности, а 14% — ощущают стабильность и контроль.

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Аналитики выяснили, что при нарушении привычного распорядка бьюти-процедур 49% женщин испытывают дискомфорт или рассеянность, 21% — усталость и раздражение, а 17% — отчуждение от собственного тела. Лишь 14% россиянок отмечают, что перерывы в уходе не влияют на их самочувствие.

«Бьюти-рутина — это гораздо больше, чем просто набор действий по поддержанию внешней привлекательности. Это сложный, многогранный феномен, находящийся на пересечении физиологии, психологии и культуры. Осознанный подход к бьюти-ритуалам открывает возможность не только для улучшения состояния кожи, но и для более глубокой работы с собой — развития внимательности, принятия себя, восстановления контакта со своим телом и эмоциями», — рассказала психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

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В ходе опроса женщины признались, что в бьюти-процедурах их больше всего радует улучшение состояния кожи и волос, приятные ароматы, отражение в зеркале, тактильные ощущения, сам процесс ухода и возможность побыть наедине с собой.

При этом у большинства нет строгого плана: 27% следуют основным этапам, но меняют их в зависимости от настроения, 17% всегда придерживаются четкого порядка, а 14% предпочитают экспериментировать с средствами.

Уход за собой женщины часто сочетают с другими практиками. Так, почти каждая пятая девушка использует визуализации, аффирмации и телесные практики, а 13% заявили, что включают дыхательные упражнения.