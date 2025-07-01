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Общество

Силовики получат доступ к данным о психическом здоровье россиян

2 минуты чтения 15:10

Сотрудники полиции получат доступ к новому федеральному регистру лиц с отдельными заболеваниями, запуск которого планируется на 1 марта 2026 года. Силовики смогут узнать персонифицированную информацию о практически всех психических расстройствах, которыми страдают россияне, сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты отмечают, что планируемый механизм работы регистра раскритиковали помогающие людям с психическими расстройствами организации. Активисты опасаются как дальнейшего расширения круга имеющих доступ к регистру, так и утечек, которые могут привести к значительным «осложнениям жизни» россиян.

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Организация «Контакт» также сообщает, что текущее положение о регистре не предусматривает возможности удаления данных из системы, что приведет к бессрочному хранению информации о здоровье россиян. Это, по мнению ее представителей, может привести к тому, что россияне не будут посещать специалистов из-за опасений за свою конфеденциальность.

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В регистр попадут данные о посещениях россиянами как государственных, так и частных медучреждений, отмечают журналисты. Президент помогающей детям с тяжелой инвалидностью и семьям, в которых растут дети с множественными нарушениями, организации «Перспектива» Мария Островская отметила, что сейчас МВД имеет практически неограниченный доступ к данным людей, но только если они совершили правонарушение. Теперь же полицейский сможет в любой момент получить информацию о любом человеке, пришедшем на прием к психиатру.

Представители Минздрава в разговоре с журналистами отметили, что регистр «гарантирует защиту данных и исключает их передачу» третьим лицам. В нем, по словам спикеров ведомства, «прежде всего» окажется информация о людях, «имеющих тяжелые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий». Само создание регистра в Минздраве считают объективно обоснованным.

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