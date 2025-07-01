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Общество

СМИ рассказали о «многообещающем» психоделическом спрее от депрессии

2 минуты чтения 19:11

Представители компаний Atai Life Sciences и Beckley Psytech объявили об успешных испытаниях нового психоделического назального спрея от симптомов депрессии на основе бензоата мебуфотенина, они названы «многообещающими», сообщает Financial Times.

Формула спрея основана на соединении, которое содержится в яде проживающей у реки Колорадо жабы, а также в местных растениях. Препарат показал «клинический значимый» результат — симптомы начинали смягчаться уже на следующий день после введения, а эффект сохранялся до восьми недель.

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Журналисты отмечают, что из 300 миллионов человек во всем мире с диагностированной депрессией около половины имеют резистентность к лечению заболевания — их организмы не реагируют на два и более антидепрессантов. Из-за этого биотехнологические компании постоянно ищут новые формулы, которые продемонстрируют достаточную эффективность.

Новый спрей, как пишет Financial Times, показал результат в борьбе с резистентной депрессией при отсутствии побочных эффектов. В исследовании участвовали 193 человека из шести стран, большинство из них были готовы к выписке уже через 90 минут после приема препарата. Во время испытания предыдущих психоделических препаратов пациентам требовалось наблюдение в течение одного дня, отмечают журналисты.

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Financial Times отмечает, что спрею предстоит пройти дальнейшие клинические испытания, чтобы получить одобрение регулятора. При этом, как сообщается в тексте, психоделические препараты, тестирующиеся для пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, анорексией и депрессией, также не получали одобрения.

Журналисты отмечают, что акции компаний, разрабатывающих психоделические препараты значительно упали, их показатели падения оказались хуже всех отрасли в целом. Интерес к их разработкам сохраняется, однако многие компании все еще не производят продаж, а инвесторы считают такие активы рисковыми.

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