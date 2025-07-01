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Общество

Погибшего 12 лет назад актера захотели «воскресить» в новом фильме

2 минуты чтения 00:39

Американский актер Вин Дизель немекнул на Fuel Fest, мероприятии для автолюбителей в Калифорнии, на воссоединение в новом фильме «Форсаж-11» своего персонажа с Брайаном О’Коннером, которого сыграл погибший в автокатастрофе в 2013 году Пол Уокер. Об этом сообщает  Variety.

Издание отмечает, что точно неизвестно, что именно имел в виду Вин Дизель, однако The Guardian пишет, что персонажа Уокера могут «воскресить» с помощью компьютерной графики. Воссоединение героев было одним из трех условий Дизеля для выхода фильма в 2027 году помимо возвращения франшизы в Лос-Анджелес и к культуре уличных гонок.

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The Guardian отмечает, что Уокер погиб во время съемок седьмого «Форсажа», и тогда для того, чтобы доработать фильм, его создатели привлекли к работе над картиной братьев актера. С помощью графики их превратили в погибшего исполнителя, однако тогда большая часть сцен уже была отснята, и снятые после гибели Уокера кадры не привлекали к себе излишнего внимания.

«Но возвращение персонажа для совершенно нового исполнения — это нечто совсем иное. [Авторам фильма] пришлось бы создать цифрового Уокера с нуля, а затем убедительно его озвучить», — говорится в статье газеты. 

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Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились в киноиндустрии, например, при съемках новых эпизодов «Звездных войн», в которых авторы картин пытались «воскресить» с помощью технологий Питера Кушинга, сыгравшего в четвертом эпизоде Гранд-моффа Таркина, и Кэрри Фишер, исполнившую роль Леи Органы. Однако их герои выглядели на экране неестественно.

Последний фильм франшизы «Форсаж-10» вышел в мае 2023 года. Он собрал более 700 миллионов долларов в прокате по всему миру. Первый фильм франшизы вышел в 2001 году, а кинорежиссер Луи Летерье ранее обещал выход финального фильма в 2026 году, намереваясь приурочить его к 25-летию франшизы.

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