Российский аэропорт ввел плату за курение

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел плату за посещение специальных зон для курения. Теперь стоимость за вход в курительные комнаты для пассажиров составляет 500 рублей. Об этом пишут «Фонтанка» и телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В Пулково пояснили, что аэропорты не обязаны предоставлять курительные зоны бесплатно, а их содержание требует дополнительных расходов на уборку и обслуживание.

«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — рассказали в пресс-службе Пулково.

Как ухаживать за кожей 10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом Общество 11 минут чтения

Кроме того, курительные комнаты также будут закрываться на технический перерыв трижды в день — с 6:00 до 6:45, с 15:00 до 15:45 и с 23:45 до 00:30. В это время попасть туда будет невозможно даже за плату.

Еще в 2019 году депутаты Государственной думы предлагали ввести платный вход в специальные зоны для курения во всех российских аэропортах. Первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов тогда заявлял, что правительству необходимо также установить технические требования к содержанию курительных комнат — включая допустимый уровень табачного дыма вблизи них. По его словам, аэропорты должны были обеспечить надлежащую вентиляцию в таких помещениях.

Курительные комнаты в зданиях аэропортов были возвращены по решению Государственной думы в декабре 2019 года, несмотря на возражения Минздрава. В ведомстве тогда заявили, что это приведет к росту числа курильщиков и, как следствие, к увеличению сопутствующих заболеваний.

Я переехала в США, и мне нравится Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц Общество 11 минут чтения

Автор законопроекта, депутат Сергей Боярский, подчеркивал, что цель инициативы — вернуть чистый воздух в общественные пространства, поскольку пассажиры все равно продолжают курить в туалетах. Он уточнял, что закон лишь разрешает обустраивать курилки в стерильной зоне, но не обязывает к этому.



