EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Обезьяна пострадала из-за угостившей ее вейпом посетительницы парка

2 минуты чтения 16:04

Самочувствие живущей в сафари-парке «Тайган» обезьяны, которой дала покурить вейп одна из посетительниц, улучшилось. Ранее у нее подозревали отравление, у животного также пропадал аппетит и наблюдалась вялость, сообщает РБК.

Ветеринары и представители администрации продолжают следить за состоянием обезьяны и отмечают, что им неизвестно, как организм животного отреагирует на компоненты вейпа. Врачи отмечают, что в ходе инцидента обезьяна могла проглотить сменный картридж устройства, который способен закупорить кишечник животного.

Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Все из-за запрета на употребление их в пищу. Фермеры не знают, что делать с псами, а власти Кореи — как это решать
Мир9 минут чтения

Представитель парка рассказала, что обезьяна выглядит «вялой» и постоянно пытается что-то выплевать, ранее у нее такого поведения не наблюдалось. Ветеринар отметил, что сама затяжка из вейпа не способна причинить животному вреда — это произошло лишь раз, а у обезьяны нет аллергии, астмы и проблем с легкими. Однако картридж, если он все же оказался в организме, способен вызвать отравление из-за воздействия кислот желудка на пластик. Если инородный предмет все же оказался в организме животного, то, как сообщалось ранее, обезьяне придется перенести операцию.

Еноты захватили Европу
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
Мир6 минут чтения

Вейп животному дала российская спортсменка Анастасия Лучкина, она занимается боксом, сообщает «Коммерсантъ». Девушка сама сняла процесс на видео. Сейчас, как отмечают ее тренер и федерация бокса России, рассматривается вопрос о наказании — спортсменку могут исключить из сборной России, оштрафовать и пожизненно запретить вход в парк.

Сама Лучкина в разговоре с «Комсомольской правдой» заявила, что видео «сделано нейросетью». Журналисты отмечают, что девушка выложила видео сама, а ранее высказывала иную версию произошедшего — якобы не она передала обезьяне вейп, а получила его от курившего животного.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования