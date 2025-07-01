Обезьяна пострадала из-за угостившей ее вейпом посетительницы парка

Самочувствие живущей в сафари-парке «Тайган» обезьяны, которой дала покурить вейп одна из посетительниц, улучшилось. Ранее у нее подозревали отравление, у животного также пропадал аппетит и наблюдалась вялость, сообщает РБК.
Ветеринары и представители администрации продолжают следить за состоянием обезьяны и отмечают, что им неизвестно, как организм животного отреагирует на компоненты вейпа. Врачи отмечают, что в ходе инцидента обезьяна могла проглотить сменный картридж устройства, который способен закупорить кишечник животного.
Представитель парка рассказала, что обезьяна выглядит «вялой» и постоянно пытается что-то выплевать, ранее у нее такого поведения не наблюдалось. Ветеринар отметил, что сама затяжка из вейпа не способна причинить животному вреда — это произошло лишь раз, а у обезьяны нет аллергии, астмы и проблем с легкими. Однако картридж, если он все же оказался в организме, способен вызвать отравление из-за воздействия кислот желудка на пластик. Если инородный предмет все же оказался в организме животного, то, как сообщалось ранее, обезьяне придется перенести операцию.
Вейп животному дала российская спортсменка Анастасия Лучкина, она занимается боксом, сообщает «Коммерсантъ». Девушка сама сняла процесс на видео. Сейчас, как отмечают ее тренер и федерация бокса России, рассматривается вопрос о наказании — спортсменку могут исключить из сборной России, оштрафовать и пожизненно запретить вход в парк.
Сама Лучкина в разговоре с «Комсомольской правдой» заявила, что видео «сделано нейросетью». Журналисты отмечают, что девушка выложила видео сама, а ранее высказывала иную версию произошедшего — якобы не она передала обезьяне вейп, а получила его от курившего животного.