Обезьяна пострадала из-за угостившей ее вейпом посетительницы парка

Самочувствие живущей в сафари-парке «Тайган» обезьяны, которой дала покурить вейп одна из посетительниц, улучшилось. Ранее у нее подозревали отравление, у животного также пропадал аппетит и наблюдалась вялость, сообщает РБК.

Ветеринары и представители администрации продолжают следить за состоянием обезьяны и отмечают, что им неизвестно, как организм животного отреагирует на компоненты вейпа. Врачи отмечают, что в ходе инцидента обезьяна могла проглотить сменный картридж устройства, который способен закупорить кишечник животного.

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Представитель парка рассказала, что обезьяна выглядит «вялой» и постоянно пытается что-то выплевать, ранее у нее такого поведения не наблюдалось. Ветеринар отметил, что сама затяжка из вейпа не способна причинить животному вреда — это произошло лишь раз, а у обезьяны нет аллергии, астмы и проблем с легкими. Однако картридж, если он все же оказался в организме, способен вызвать отравление из-за воздействия кислот желудка на пластик. Если инородный предмет все же оказался в организме животного, то, как сообщалось ранее, обезьяне придется перенести операцию.

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Вейп животному дала российская спортсменка Анастасия Лучкина, она занимается боксом, сообщает «Коммерсантъ». Девушка сама сняла процесс на видео. Сейчас, как отмечают ее тренер и федерация бокса России, рассматривается вопрос о наказании — спортсменку могут исключить из сборной России, оштрафовать и пожизненно запретить вход в парк.

Сама Лучкина в разговоре с «Комсомольской правдой» заявила, что видео «сделано нейросетью». Журналисты отмечают, что девушка выложила видео сама, а ранее высказывала иную версию произошедшего — якобы не она передала обезьяне вейп, а получила его от курившего животного.