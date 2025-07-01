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Общество

Мужчины в России умирают из-за суицидов в пять раз чаще женщин

2 минуты чтения 20:38

Российские мужчины заканчивают жизнь самоубийством более чем в пять раз чаще женщин. Самый высокий уровень совершаемых суицидов — у пожилых мужчин в возрасте от 85 лет. Об этом со ссылкой на собственные расчёты и базу данных Human Cause of Death сообщает проект «Если быть точным».

Исследователи отмечают, что в России в 2023 году от самоубийств умерли 53 женщины на 100 тысяч, у мужчин этот показатель составляет 299 смертей на 100 тысяч. Они также сообщают, что подобная тенденция наблюдается и в других странах, например, в США уровень самоубийств среди мужчин в четыре раза больше аналогичного показателя среди женщин.

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Единого объяснения, как сообщают авторы исследования, у этого феномена нет. При этом мужчины чаще выбирают более летальные методы осуществления суицида и совершают меньше попыток. «Если быть точным» связывает данную тенденцию в том числе и с тем, что мужчины реже женщин обращаются за психологической помощью.

«Чем более разграничены гендерные роли, чем более маскулинными должны быть мужчины, тем больше разницы [в уровнях самоубийства]», — цитирует «Если быть точным» демографа Алексея Ракшу. Он также добавляет, что его замечание о социальных ожиданиях в данном контексте не касается религиозных людей.

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«Если быть точным» отмечает, что для расчета данных по России использовались сведения из собственного набора проекта по «смертям от отчаяния». К ним исследователи относят данные по уходу из жизни в связи с суицидами, а также от причин, связанных с алкоголем и наркотиками. Их объединяет общее основание — социальное и экономическое неблагополучие.

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