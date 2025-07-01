Apple и Google обвинили в занижении возрастного ценза игр

Корпорации Apple и Google продвигают игры с встроенными покупками и таргетированной рекламой детской аудитории, возраст которой намного меньше установленных разработчиками ограничений. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, жертвами вводящих в заблуждение возрастных рейтингов в магазинах приложений становятся дети в возрасте около четырех лет. В качестве примера издание приводит популярные игры Candy Crush Saga, Whiteout Survival и Toca Boca World, для которых возрастные лимиты в магазинах Apple и Google установлены ниже тех, что указали разработчики. Это приводит к тому, что дети оказываются на «линии огня» встроенных покупок, целевой рекламы и обработки данных, отмечает The Times.

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Так, Candy Crush Saga с ежемесячной аудиторией в 275 миллионов пользователей в месяц имеет маркировку 4+ у Apple и 3+ у Google, тогда как в документации приложения сказано, что игрокам должно быть не менее 13 лет. Toca Boca World с 60 миллионами пользователей имеет такие же возрастные ограничения, но в документах приложения говорится, что пользователи до 18 лет могут заходить в игру только с согласия родителей. Whiteout Survival имеет ограничения 4+ у Apple и 7+ у Google, но разработчики установили минимальный возраст в 13 лет.

Отмечается, что все перечисленные игры можно скачать бесплатно, однако они приносят доход от покупок в приложении, обработки данных и рекламы, а Apple и Google могут получать до 30% от этого дохода. Разница в возрастной маркировке возникает из-за того, что магазины приложений оценивают контент игр, а разработчики указывают возраст на основе законов об обработке данных.

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В связи с этим организации Good Law Project и 5Rights подали юридическую жалобу в Управление по конкуренции и рынкам (CMA). В ней говорится, что из 500 крупнейших по размеру дохода приложений 45% имеют в магазине приложений более низкий возрастной рейтинг, чем указано в пользовательских условиях, а 74% имеют более низкий возраст, нежели указанный в политике конфиденциальности.

В ответ на жалобу в Apple заявили, что компания «стремится защищать конфиденциальность и безопасность пользователей и обеспечивать безопасный опыт для детей». В Google утверждают, что его магазин приложений не несет ответственности за возрастную маркировку и что следить за ней должны разработчики.