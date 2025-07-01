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Общество

Долгий декрет связали с повышенным риском появления вредных привычек у матерей

2 минуты чтения 22:07 1 июля

Исследовательская группа под руководством Сони Шпитцер из Венского университета выяснила, что длительный отпуск по уходу за ребенком после его рождения повышает риск появления нездоровых привычек у матерей, в частности курения, в долгосрочной перспективе. Результаты опубликованы в журнале Journal of Health Economics

Ученые проанализировали статистику по декретным отпускам в 14 европейских странах за период с 1960 по 2010 годы и сопоставили ее с результатами опросов женщин относительно их здоровья, родов и истории занятости.

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«Мы обнаружили, что увеличение продолжительности отпуска на один месяц повышает вероятность того, что мать начнет курить в более позднем возрасте, на 1,2 процентных пункта», — заявили исследователи. По их словам, каждый месяц декретного отпуска увеличивает продолжительность курения в течение жизни матери на семь месяцев, а количество выкуриваемых сигарет в день — на 0,2.

В то же время результаты исследования показали, что более короткие периоды отпуска по уходу за ребенком могут иметь обратный эффект. Соня Шпитцер отметила, что ученые надеялись на противоположные результаты.

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«Отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком важны для здоровья, и в краткосрочной перспективе защита здоровья также перевешивает другие аспекты. Однако, если отпуск слишком длительный, может увеличиться финансовое бремя, социальная изоляция и профессиональное неблагополучие — курение может стать механизмом преодоления этого стресса», — добавила Шпитцер.

Свои выводы исследователи объяснили отсутствием у партнеров финансовой поддержки в период родов, в то время как статус занятости и другие социально-демографические факторы не играли существенной роли.

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