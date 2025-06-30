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Общество

Владелец «Коломенского» предупредил об угрозе разорения хлебопекарной отрасли

2 минуты чтения 11:08

Введение государственного регулирования цен грозит разорением хлебопекарной отрасли. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Он отметил, что такой шаг со стороны властей приведет к банкротствам среди  производителей хлебобулочных изделий, а также исчезновению из продажи отдельных товарных позиций. 

Тулупов подчеркнул, что вмешательство властей в ценовую политику производителей хлеба снизит их и без того невысокую маржинальность. «Наценка на хлеб в сетях больше, чем наша маржинальность. Но я не жалуюсь — это хорошо, что сети зарабатывают на нас, они наши клиенты», — сказал он. 

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По мнению Тулупова, в случае введения госрегулирования цен его предприятие удержится на плаву, тогда как другие обанкротятся. «Мы что-то зарабатывать, совсем мало, но будем, а другие просто разорятся», — сказал он. В то же время он оговорился, что сам считает такую меру со стороны властей маловероятной. «Кому нужно, чтобы разорились производители? Будет ли это лучше с точки зрения снабжения населения хлебом? Наверное, нет», — пояснил он. 

Тем не менее Тулупов предупредил, что излишнее регулирование цен со стороны государства грозит сокращением ассортимента на полках магазинов. В то же время, по его словам, производители и продавцы продуктов в таких ситуациях всегда находят какой-то выход. «Начали регулировать цены на яйца — появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков. — прим. “Холода”). Если дойдет до чего-то такого, то “Нарезной” очень быстро пропадет из продажи, но появится как-то другой хлеб не из этого перечня», — пояснил он.

Тем не менее владелец «Коломенского» сохраняет оптимизм. «Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили. Я такого не припомню. И это хорошо. Чтобы люди, условно, вместо стейка стали есть сосиски — такое может быть. Но чтобы отказались от цельнозернового хлеба… Хотя «Нарезной» — не самый дешевый батон», — рассуждает он.

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Как напоминает РБК, в апреле объединения производителей, поставщиков и продавцов продуктов питания написали  премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность возможным введением госрегулирования цен. Среди подписантов обращения оказались, в частности, Национальный союз производителей молока, Ассоциация компаний розничной торговли, Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз и Рыбный союз. В своем обращении они предупредили, что введение прямого государственного контроля за ценами негативно скажется как на бизнесе, так и на потребителях.

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