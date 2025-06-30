СМИ рассказали о вербовке Россией украинских подростков для шпионажа и диверсий

Российские спецслужбы «систематически» занимаются вербовкой украинцев, включая подростков, для диверсий и шпионажа, рассказали Financial Times высокопоставленные чиновники в Киеве. По их словам, в том числе к саботажу привлекают вынужденных переселенцев с оккупированных Россией украинских территорий, а также сирот, которые испытывают финансовые трудности или «просто хотят заработать на новый iPhone».
Служба безопасности Украины сообщила Financial Times, что за последний год украинские силовики арестовали более 700 человек по подозрению в шпионаже, поджогах и взрывах, организованных по заданию российских спецслужб, при этом около 175 человек были моложе 18 лет.
По данным Reuters, суд в Польше приговорил к 20 месяцам заключения канадца Лейкена Паване, который считал нападение Россию на Украину «оправданным» и захотел вступить в бригаду иностранных наемников в оккупированном Донецке. Ему отказали во вступлении в отряд, так как ему было меньше 18 лет, но при этом заставили выполнять задания российских спецслужб в Европе. По данным издания, Паване успел посетить несколько европейских городов, после чего сдался польским властям.
В прошлом году международный консорциум журналистов OCCRP и изданий Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard опубликовал расследование о вербовке жителей Европы для диверсий, поджогов и убийств. Расследователи обратили внимание, что в российских телеграм-каналах, а также в фейсбуке, «Вконтакте» и Steam начала появляться реклама телеграм-бота privet, пользователям которого предлагают вознаграждения за шпионаж на военных базах, поджоги техники НАТО и убийства.
ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы также вербуют россиян и предлагают им совершать диверсии. В июне «Медиазона» рассказала о группе из 13 человек, которых приговорили к срокам до 20 лет за как минимум 17 поджогов на железных дорогах в разных российских городах.