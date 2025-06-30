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Общество

СМИ рассказали о вербовке Россией украинских подростков для шпионажа и диверсий

2 минуты чтения 12:13

Российские спецслужбы «систематически» занимаются вербовкой украинцев, включая подростков, для диверсий и шпионажа, рассказали Financial Times высокопоставленные чиновники в Киеве. По их словам, в том числе к саботажу привлекают вынужденных переселенцев с оккупированных Россией украинских территорий, а также сирот, которые испытывают финансовые трудности или «просто хотят заработать на новый iPhone».

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Служба безопасности Украины сообщила Financial Times, что за последний год украинские силовики арестовали более 700 человек по подозрению в шпионаже, поджогах и взрывах, организованных по заданию российских спецслужб, при этом около 175 человек были моложе 18 лет.

По данным Reuters, суд в Польше приговорил к 20 месяцам заключения канадца Лейкена Паване, который считал нападение Россию на Украину «оправданным» и захотел вступить в бригаду иностранных наемников в оккупированном Донецке. Ему отказали во вступлении в отряд, так как ему было меньше 18 лет, но при этом заставили выполнять задания российских спецслужб в Европе. По данным издания, Паване успел посетить несколько европейских городов, после чего сдался польским властям.

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В прошлом году международный консорциум журналистов OCCRP и изданий Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard опубликовал расследование о вербовке жителей Европы для диверсий, поджогов и убийств. Расследователи обратили внимание, что в российских телеграм-каналах, а также в фейсбуке, «Вконтакте» и Steam начала появляться реклама телеграм-бота privet, пользователям которого предлагают вознаграждения за шпионаж на военных базах, поджоги техники НАТО и убийства.

ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы также вербуют россиян и предлагают им совершать диверсии. В июне «Медиазона» рассказала о группе из 13 человек, которых приговорили к срокам до 20 лет за как минимум 17 поджогов на железных дорогах в разных российских городах.

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