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Политика

Ученые нашли связь между приходом политиков к власти и ясностью их речей

2 минуты чтения 14:37

Речи политиков становятся менее понятными обычным людям после того, как они занимают позиции в правительстве, но снова упрощаются, если политик переходит в оппозицию. Это не зависит от уровня образования или личного стиля человека, пишет научно-популярное издание Naked Science.

По данным политолога и доцента Копенгагенского университета Фредерика Хьорта эта тенденция подтверждается данными анализа речей политиков за 30 лет. Среди причин таких изменений — необходимость защищать законопроекты в парламенте, усложнение обсуждаемых ежедневно тем и неизбежное проникновение в лексикон бюрократических терминов.

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Хьорт отмечает, что входящие в правительство политики вынуждены погружаться в детали законопроектов и различных отраслей государственной политики. Также их обязанности связаны с постоянным изучением различных юридических и технических тонкостей, которые приводят к усложнению лексики. 

Для анализа политолог использовал полтора миллиона текстовых фрагментов речей политиков в парламенте Дании. Он проанализировал их понятность и сопоставил их с тем, входил ли оратор в правительство или нет. 

«Это [происходит] не потому, что они не хотят говорить ясно, а потому, что их роль заставляет их говорить о сложных вещах более точно», — отмечает Хьорт. Он считает, что его открытие может также использоваться для объяснения тенденции, заключающейся в постепенной потере симпатий избирателей правящими партиями. 

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Политолог провел исследование, в котором приняли участие четыре тысячи респондентов. Они рассказывали о своем отношении к политику на основе употребляемых им слов. Избиратели оценили пользующихся простой лексикой политиков выше, даже если конкурент произносил такую же по смыслу речь, но с усложненными конструкциями. 

Хьорт считает, что это явление дает преимущество оппозиционным политикам, особенно выделяя популистов. Он назвал это одной из «цен» нахождения в правительстве, поскольку люди могут считать усложнение языка признаком утраты связи с народом.

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