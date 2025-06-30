Сотни онкобольных пациентов остались без жизненно важного препарата

В Иркутском областном онкодиспансере около 400 пациентов вынуждены пропускать курсы химиотерапии из-за острого дефицита жизненно важного препарата — эрибулина. Его отсутствие может привести к серьезному ухудшению состояния больных и даже к смерти. На проблему обратил внимание местный журналист Павел Степанов.

По словам врачей и пациентов, поставки эрибулина в Иркутский онкодиспансер не осуществляются уже несколько месяцев, несмотря на то, что средства на закупку препарата были выделены. Министерство здравоохранения ранее заявляло, что для учреждения заказано 200 упаковок, и поставка ожидается к 19 июня 2025 года. Однако на сегодняшний день, как сообщается, лекарства так и не поступили в больницу.

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Проблему связывают с управленческими ошибками прежнего руководства диспансера во главе с Романом Зубковым, который был отправлен в отставку после громкого скандала, связанного с делом онколога Марины Демченковой. Однако, по словам источников, при новом главвраче Оксане Вельм ситуация только ухудшилась.

Пока пациенты не получают необходимого лечения, склады больницы, по словам медиков, завалены «ненужными медикаментами». Отмечается, что врачи и пациенты требуют немедленной реакции региональных и федеральных властей, чтобы предотвратить трагические последствия и срывы жизненно важной терапии.

Проблемы с обеспечением онкобольных лекарствами в диспансере наблюдаются не впервые. В 2024 году пациенты жаловались на отсутствие препарата олапариб, который применяется для лечения рака молочной железы и яичников.

По данным издания «Иркутск онлайн», этот противоопухолевый препарат включен в перечень жизненно необходимых и важных лекарств с 2020 года. Его невозможно приобрести самостоятельно, а одна упаковка стоит свыше 100 тысяч рублей. Согласно федеральному законодательству, препарат должен предоставляться бесплатно по рецепту в онкодиспансере.

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Пять пациенток с третьей и четвертой стадиями рака тогда рассказали, что в течение двух месяцев не могли получить ясной информации о сроках поступления лекарства. В связи с отсутствием препарата им пришлось снизить дозировку, что могло негативно повлиять на эффективность лечения.



