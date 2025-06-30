СМИ узнали об иранской оценке ущерба от ударов США по ядерным объектам

Американская разведка перехватила разговор иранских чиновников, в котором они обсуждали, что удары США по ядерной программе Ирана оказались менее разрушительными, чем ожидалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с засекреченными данными.

По словам четырех собеседников издания, в распоряжении США оказался перехваченный разговор высокопоставленных иранских чиновников, в котором они обсуждали последствия недавней атаки, проведенной по приказу американского президента Дональда Трампа. Чиновники рассуждали, почему удары не нанесли такого масштабного ущерба, как предполагалось.

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По данным газеты, в администрации Трампа не стали отрицать сам факт перехвата разговора, однако отвергли выводы иранской стороны, усомнившись в ее способности объективно оценить масштаб разрушений на трех ключевых объектах — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «абсурдом» предположение о том, что «неназванные иранские официальные лица знают о том, что произошло под сотнями футов завалов».

«Это позор, что The Washington Post помогает совершать преступления, публикуя утечки, вырванные из контекста», — заявила она, добавив, что с иранской программой по созданию ядерного оружия «покончено».

Один из представителей администрации Трампа заявил, что иранская сторона «ошибается, потому что мы уничтожили их предприятие по переработке металла». «Мы знаем, что наши боеприпасы поразили именно те цели, которые были запланированы, и дали нужный эффект», — отметил источник издания.

Официальный представитель разведки США добавил, что один перехваченный разговор — это не полноценная разведывательная оценка. «Одна телефонная беседа между безымянными иранцами — это не разведывательный анализ. Он должен основываться на массивах данных, полученных разными методами», — сказал он.

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Один из американских чиновников сообщил The Washington Post, что на закрытых брифингах в Конгрессе на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о полном уничтожении нескольких ключевых ядерных объектов Ирана, включая предприятие по переработке металлов. По оценке собеседника издания, восстановление этих объектов, критически важных для создания ядерной бомбы, может занять годы.

Ранее CNN и The New York Times сообщали, что, по оценке американской разведки, нанесенные США удары не нанесли фатального урона иранской ядерной программе, как заявляет Трамп, а лишь отбросили ее назад на несколько месяцев. Белый дом в ответ обвинил СМИ во лжи.



