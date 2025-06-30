Девушка обвинила владельца петербургского спа-салона в попытке изнасилования

Жительница Санкт-Петербурга Кристина Рочетка обвинила владельца сети спа-салонов Thai Way Николая Ремеза в домогательствах и попытке изнасилования. Сам предприниматель отрицает обвинения и называет их клеветой.

Рочетка на своей странице в инстаграме опубликовала видео, в котором заявила, что 23 июня она отправилась в Thai Way на массаж. После массажа девушка направилась в хамам в том же комплексе, однако по пути туда, по ее словам, на нее напал владелец спа-салона.

«Он пошел за мной, предложил парение, я ответила отказом. Доля минуты-секунды, он уже прижимает меня к стене, снимает с меня одноразовое нижнее белье. Не слышит моих слов “нет” и близится к тому, чтобы сделать все, что он захочет», — рассказала Рочетка.

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Она утверждает, что ей удалось спастись благодаря мужчине, случайно проходившему мимо и также являвшемуся клиентом спа-салона. Блогерша рассказала, что после случившегося решила изучить отзывы об этом комплексе в интернете и обнаружила несколько историй от других клиенток, жаловавшихся на домогательства.

Издание «Гласная» пишет, что обнаружила в Яндекс.Картах несколько отзывов о спа-салоне Thai Way, опубликованных в 2022 и 2023 годах. В них клиентки рассказывали, что пострадали от домогательств со стороны владельца комплекса во время процедур.

Кроме того, в одном из отзывов, опубликованном в начале 2025 года, мужчина пожаловался на компанию «пьяных мужиков, которые матерятся, пьют алкоголь и таскают голую дамочку из угла в угол».

По данным издания, блогерша уже подала заявление в полицию на Николая Ремеза. Девушка считает, что произошедшее следует квалифицировать как покушение на изнасилование или насильственные действия сексуализированного характера.

Отмечается, что Рочетка также потребовала изъять записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне, и опросить мужчин, находившихся в соседних комнатах в момент предполагаемого нападения.

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Сам Ремеза в разговоре с «РЕН-ТВ» заявил, что не нападал на девушку, а блогерша, по его словам, якобы пытается вымогать у него деньги в обмен на молчание. Он утверждает, что в личной переписке Рочетка потребовала перевести ей 50 тысяч рублей.

Ремез также сообщил, что намерен подать заявление в полицию о клевете. Кроме того, владелец Thai Way возмутился тем, что блогерша опубликовала у себя в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен вместе со своим ребенком.



