Эксперты развеяли миф о массовой непереносимости лактозы

Большинство людей не страдают от врожденной непереносимости молочных продуктов, однако чувствительность к лактозе может возникать в определенные периоды жизни. Об этом The Guardian рассказала доцент кафедры питания и диетологии Ноттингемского университета Аманда Эйвери.

По словам эксперта, непереносимость молочных продуктов, о которой часто говорят, на деле означает чувствительность к лактозе — сахару, содержащемуся в молоке и других молочных продуктах. В организме этот сахар расщепляется ферментом лактазой, который с возрастом или из-за изменений в рационе может вырабатываться в меньших количествах.

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«Мы рождаемся с достаточным уровнем лактазы, но если в рационе мало молочного, активность фермента снижается. В некоторых культурах, где молочные продукты почти не употребляются, непереносимость может быть полной», — объясняет Эйвери.

Симптомы нехватки лактазы — это вздутие, боли в животе и расстройства пищеварения. Однако во многих случаях это не диагноз, а временное состояние, вызванное, например, стрессом или курсом антибиотиков. В медицине это называют транзиторной непереносимостью лактозы. При этом даже после временного отказа от молока человек может вернуться к его употреблению без последствий, потому что активность лактазы восстанавливается. Более того, небольшое количество молочных продуктов в рационе может поддерживать ее на нужном уровне, поясняет Аманда Эйвери

«Даже если вы ощущаете легкую непереносимость, не стоит исключать все молочное. Сыр и йогурт почти не содержат лактозы, а даже немного молока в чае уже помогает», — советует эксперт.

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Таким образом, утверждение, что «все мы немного не переносим молочку», не совсем верно. Чувствительность к лактозе — явление временное и зависит от образа жизни, питания и состояния здоровья. Полный отказ от молочных продуктов может быть излишним для большинства людей, резюмирует The Guardian.