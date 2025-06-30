Российская элита стала нанимать нянь со знанием китайского языка

Представители российской элиты стали нанимать своим детям нянь со знанием китайского языка, чтобы стимулировать его изучение с раннего детства. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Валентина Гоголя, основателя компании English Nanny, которая подбирает нянь для российской элиты, спрос на носителей китайского языка постоянно растет. Зарплаты таких нянь достигают пяти тысяч долларов в месяц, что, как отмечает Гоголь, много по российским меркам. При этом он назвал процесс подбора подходящего персонала «довольно сложным».

Предприниматель утверждает, что англоговорящие няни по-прежнему остаются самыми популярными, однако на втором месте оказались няни, говорящие на китайском языке, вместо тех, кто говорит на французском.

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«Люди теперь рассматривают его как дополнительный второй язык, дополняющий английский», — рассказал Гоголь.

Кирилл Бабаев, руководитель Института Китая и современной Азии в Российской академии наук (РАН), объяснил эту тенденцию тем, что за последние несколько лет россияне стали воспринимать восточные страны «в совершенно новом свете, не как экзотическую альтернативу Европе, а как основное направление для бизнеса, туризма и исследований».

The New York Times отмечает, что внимание к Китаю выросло и в других сферах. Так, в Москве оказались переполненными несколько школ, где преподают китайский язык, а мандаринский язык стал популярным предметом не только в лингвистических университетах, но и в технических училищах, поскольку в последние годы резко возросло количество вакансий, требующих знания китайского языка.

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Кроме того, режиссеры из Китая начали ставить в российских театрах, где раньше выступали ведущие европейские труппы, спектакли по мотивам современных китайских романов. В апреле в Музее московского Кремля прошла выставка фарфора, керамики и других артефактов из Национального музея Китая в Пекине. Книги о китайской культуре также заняли видное место в магазинах. В московском метро появилась карта на китайском языке, а китайские рестораны начали открывать по всей России.

Также The New York Times обратило внимание на популярность китайских автомобилей, однако, как отмечает издание, московские таксисты рассказали, что предпочли бы машины других производителей, если бы они были той же ценовой категории.