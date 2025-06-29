Футболист умер во время матча в Подмосковье

Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков умер прямо во время матча 28 июня. Ему было 26 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Серпухова.

В минувшую субботу подольский клуб «Парковый» принимал команду «Нара» из Наро-Фоминского городского округа. Матч проводился в рамках десятого тура чемпионата Московской области по футболу Лиги В‑3. РИА «Новости» со ссылкой на протокол матча пишет, что на 60-й минуте матча Калмыков потерял сознание. Футболиста вынесли за пределы поля, где ему стали оказывать медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи. Игроку подольского клуба однако не удалось спасти жизнь.

Сам матч по итогу закончился со счетом 7-2 в пользу команды из Подольска.

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В спортивной школе «Талант» сообщили во «ВКонтакте», что Калмыков успешно выступал за ряд любительских клубов Подмосковья, включая «Владычную слободу» (Серпухов), «Чехов-Ладу» и «Парковый». У него остались жена и маленькая дочь.

Причины смерти спортсмена пока устанавливаются. Как сообщает близкий к силовым структурам телеграм-канал Shot со ссылкой на вдову Калмыкова, в течение последнего года футболист жаловался на регулярные кровотечения из носа. По словам женщины, чье имя не уточняется, врачи объясняли это сухостью в носу.

Близкие Калмыкова рассказали, что футболист проходил медицинское обследование, по итогам которого проблем со здоровьем выявлено не было. В день трагедии он чувствовал себя хорошо и спокойно отправился на матч своего клуба «Парковый» против команды «Нара».

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