Москвичей предупредили об аномальных ливнях

В Москве на предстоящей неделе ожидаются аномальные дожди, резкое похолодание и самое низкое давление за всю историю наблюдений для конца июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на Центральную Россию стремительно надвигается североатлантический циклон «Корнелиус», который принесет в столичный регион по-настоящему осеннюю погоду. За неделю в Москве может выпасть до 37–42 мм осадков — это около половины от всей июньской нормы.

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«В Подмосковье местами выпадет до 50-60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник еще 14 миллиметров, во вторник – 6 миллиметров», — рассказал Тишковец.

Помимо обложных дождей, москвичей ждет значительное похолодание и стремительное падение атмосферного давления. В заключительный день июня температура воздуха днем составит +12…+15 градусов по Цельсию, что соответствует климатической норме начала сентября. Настолько холодно в столице в это время года не было уже полвека — с 1962 и 1976 годов, подчеркнул синоптик.

«В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью! Гарантировано ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни (ожидается 14 миллиметров, рекорд 19,0 миллиметров — в 1980 году), усилится ветер западных и северо-западных румбов в порывах достигая штормовых 17 м/с», — отметил Тишковец.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА «Новости» сообщил, что 1 июля погода в европейской части страны окажется одной из самых холодных с начала XXI века. По его словам, в выходные в Москве и соседних регионах будет преимущественно сухо, с температурой около +22 градусов по Цельцию. Однако уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание и пройдут дожди, сказал Вильфанд.