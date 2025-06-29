Геймерам дали рекомендации для минимизации вреда от непрерывных игровых сессий

Американские эксперты, изучающие влияние видеоигр на здоровье человека, дали рекомендации геймерам о том, как снизить негативные последствия, которые могут возникнуть из-за непрерывных игровых сессий. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсон Нагата, исследующий влияние экранного времени, включая видеоигры, на детей и подростков, отмечает, что цифровые медиа «не являются хорошими или плохими». По его словам, в них есть преимущества, но все же существуют определенные риски. Беспокойство, как утверждает эксперт, вызывают непрерывные игровые сессии, из-за который ребенок лишается прогулок на свежем воздухе, физической активности и других полезных для физического и психического здоровья занятий.

Он предупредил, что чрезмерное увлечение играми может привести к нарушению сна и неправильному питанию, что негативно отражается на здоровье сердца. Нагата объясняет: во время игр у некоторых геймеров может резко учащаться сердцебиение — это нездоровая стрессовая реакция организма. Сочетание стресса и малоподвижности, по его словам, увеличивает риск образования опасных тромбов в глубоких венах — так называемого тромбоза глубоких вен, которые обычно формируются в ногах, руках или области таза.

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Директор клинических исследований в Колледже остеопатической медицины при Технологическом институте Нью-Йорка Джоанн Донохью, которая провела несколько исследований, посвященных здоровью профессиональных геймеров, утверждает, что некоторые плюсы от видеоигр все же есть. Например, по ее словам, определенные экшн-игры улучшают скорость реакции и могут способствовать развитию навыков многозадачности. Кроме того, в отличие от геймеров прошлых лет, современные игроки — с наушниками и микрофонами — «одновременно общаются вживую с большим количеством людей, так что присутствует и социальный компонент». Однако важно помнить, что даже при наличии положительных эффектов увлечение видеоиграми не должно становиться чрезмерным, особенно при малоподвижном образе жизни.

По словам экспертов, существует шесть простых шагов, которые помогут геймерам значительно снизить риски и избежать многих негативных последствий. Так, любителям видеоигр важно регулярно делать перерывы и двигаться, чтобы избежать длительного неподвижного сидения. Кроме того, медики рекомендуют внимательно следить за питанием, избегая перекусов во время игры и ограничивая употребление энергетиков с высоким содержанием кофеина.

Они также говорят, что активные игры, стимулирующие движение, могут стать полезной альтернативой традиционному геймингу. Также геймерам советуют выключать экраны гаджетов минимум за час до сна, чтобы улучшить качество отдыха.

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Донохью и Нагата подчеркнули, что видеоигры могут приносить удовольствие, однако геймерам крайне важно контролировать время, проведенное за играми, чтобы оно не вытеснило другие важные аспекты жизни. «Если вам действительно весело, и это не мешает другим сферам жизни, то это нормально. Но если игры перестают приносить радость, это повод задуматься: может, вам стоит сделать паузу или заняться чем-то другим завтра?» — отметили эксперты.

Родителям же медики настоятельно рекомендуют устанавливать четкие правила использования гаджетов и самим служить для детей хорошим примером.