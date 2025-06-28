Российского политика оштрафовали из-за постов в Х

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Мосгордумы Евгения Ступина на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иноагента» в его постах в заблокированной на территории России соцсети X. Об этом на своей странице в Х рассказал сам Ступин.

«Составили протокол, конечно, как водится, в мое отсутствие, не уведомив, то есть нарушив даже свои формальные процедуры. Штраф этот неприятен не только сам по себе, но и тем, что это со второго штрафа можно уже возбуждать уголовное дело», — заявил политик.

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Он утверждает, что намерен обжаловать решение суда, однако, по его словам, «результат итоговый ясен, платить придется».

«Соцсеть эта (ранее Твиттер) признана этой же властью почему-то экстремистской, но чинуши Роскомнадзора, как выясняется, при этом безнаказанно пользуются ею. И судья Таганского районного суда Москвы Анохина тоже пользуется. Раньше такого не было. За посты в Твиттере не штрафовали именно потому, что он как бы экстремистский», — написал Ступин.

Евгений Ступин был избран депутатом Московской городской думы 8 сентября 2019 года по избирательному округу № 20 (районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, а также части районов Вешняки и Выхино-Жулебино).

14 марта 2023 года Московское отделение КПРФ исключило его из партии. Основанием стали его антивоенная позиция — в частности, подписание в день начала российского вторжения в Украину манифеста «Социалисты и коммунисты против войны», предоставление положительной судебной характеристики в адрес Ильи Яшина, а также голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в 2022 году.

В июне 2023 года Ступин был включен Министерством юстиции в реестр «иностранных агентов», а в мае 2024 года Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Официальная причина — многократное отсутствие на заседаниях.

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По словам самого Ступина, в сентябре 2023 года он покинул Россию и уехал в Армению из-за давления со стороны властей и угрозы уголовного преследования. Он объяснял, что после исключения его из партии за антивоенные высказывания и признания «иностранным агентом», впоследствии ему стала угрожать уголовная статья по обвинению в экстремизме.