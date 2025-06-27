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Общество

Студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пистолетом и напал на проректора

2 минуты чтения 14:22

В Москве студент Российской академии музыки имени Гнесиных, чье имя не называется, пришел на экзамен вооруженным, ворвался в кабинет проректора и начал угрожать ему. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Росгвардии.

В нем говорится, что инцидент произошел в здании академии на Поварской улице. «20-летний студент четвертого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора», — сообщили в ведомстве.

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Там также отметили, что прибывший наряд Росгвардии обезвредил и задержал нападавшего, а затем передал его в руки полиции. Как сообщается, по предварительной версии, мотивом поступка мужчины стала его личная неприязнь к проректору.

В телеграм-канале Росгвардии также опубликовали видео задержания. На кадрах мужчина, чье лицо заблюрено, отрицает применение им оружия. 

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2 апреля в селе Веденка Приморского края учащийся местной школы напал на свою одноклассницу и воткнул ей в глаз ручку. «Во время начала урока произошел конфликт между учениками, в результате которого девочке был причинен тяжкий вред здоровью — проникающее ранение в область глаза», — сообщили по этому поводу в официальном телеграм-канале краевой прокуратуры.

В свою очередь, мать пострадавшей девочки рассказала местным журналистам, что ее дочь давно конфликтовала с нападавшим. По словам матери, последний травил девочку, что неоднократно становилось поводом для профилактических бесед с руководством учебного заведения.

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