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Общество

Ставший символом «стокгольмского синдрома» преступник умер

2 минуты чтения 14:11

В Швеции после продолжительной болезни скончался 79-летний Кларк Улофссон — преступник, чье имя напрямую связано с появлением термина «стокгольмский синдром». Об этом сообщает Би-би-си.

В 1973 году Улофссон оказался вовлечен в захват заложников во время ограбления банка на площади Норрмальмсторг в центре Стокгольма. Инициатором преступления был — Ян-Эрик Ульссон, однако после захвата в заложники четырех человек он потребовал доставить в банк Улофссона — своего знакомого по тюрьме. Власти выполнили требование, и вскоре оба преступника оказались внутри здания, окруженного полицией.

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Осада банка длилась шесть дней и привела к неожиданному повороту, пишет издание. Заложники — трое женщин и мужчина — начали испытывать сочувствие к похитителям и даже защищали их от полиции. Одна из заложниц, Кристин Энмарк, отказалась покинуть банк без грабителей и заявила, что полностью им доверяет. В телефонном разговоре с премьер-министром она утверждала: «Они нам ничего не сделали. Наоборот, они были очень добры… Хотите верьте, хотите нет, но нам здесь действительно хорошо».

Эти события легли в основу теории «стокгольмского синдрома» — состояния, при котором жертвы начинают эмоционально привязываться к своим захватчикам. Термин был введен шведским психиатром Нильсом Бейеротом.

Спустя десятилетия бывшая заложника Улофссона Кристин Энмарк в подкасте Би-би-си подвергла сомнению саму теорию «стокгольмского синдрома», назвав ее способом переложить вину с преступника на жертву. По ее словам, в те дни она просто «делала все, что выжить».

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Кларк Улофссон неоднократно совершал преступления и большую часть жизни провел в тюрьме. В последний раз он был освобожден в 2018 году после отбытия наказания за преступление, связанное с наркотиками. В 2022 году актер Билл Скарсгард сыграл его в сериале Netflix под названием Clark.

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